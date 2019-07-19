Голая активистка на митинге оппозиции «потеряла всякий стыд», считают в РПЦ

Москва, 19 июля. Пользователи Сети устроили травлю женщине, которая оголила грудь на незаконном митинге в Москве на Трубной площади. Представитель Русской православной церкви, протоиерей Андрей Ткачев, комментируя произошедшее, отметил, что такая реакция общественности была ожидаемой. По его мнению, активистка сама поставила себя под удар.

Днем ранее на Трубной площади состоялась очередная акция «навальнистов», которых не допустили к участию в выборах в Мосгордуму из-за фальсификации подписей москвичей в свою поддержку. При этом проводимые «оппозиционерами» митинги популярностью не пользуются. Например, 17 июля организаторам не удалось собрать и 200 человек, и «акция» провалилась. А вот 18 июля на площади появилась женщина, которая расстегнула пальто, представ перед людьми полуобнаженной. На ее груди была написана провокационная надпись в поддержку сторонника Навального, провалившего сбор подписей в МГД, — Константина Янкаускаса. Он в момент «выхода» активистки как раз выступал с «пламенной речью».

Как передает Nation News, вероятно, что появление обнаженной женщины на непопулярном митинге отнюдь не случайно. Скорее всего, ей заплатили за участие в акции, чтобы привлечь интерес горожан и СМИ к «оппозиции». Однако провокационная выходка обернулась для активистки негативными последствиями: ее начали травить в Сети. Например, один из комментаторов заявил, что якобы «голодающая» сторонница Алексея Навального и юрист «ФБК» Любовь Соболь провела на митинге всего несколько минут, так как была «не готова к такому обилию жира» на незаконной акции.

При этом защищать обнажившуюся женщину от выпадов комментаторов и оскорблений так называемая оппозиция не торопится и молчит.

Протоиерей Андрей Ткачев, комментируя ситуацию, отметил, что формы протеста должны быть приемлемыми в демократическом обществе. В истории же с активисткой на Трубной нет ничего конструктивного.

«Это, конечно, очень напоминает Femen, такой агрессивный феминизм. Ничего конструктивного здесь нет. Неразборчивость в средствах хороша только для бандитов. Это больше провокативная история... Либо это личное эпатажное поведение, либо это с одобрения какой-то группы», — сказал представитель РПЦ в комментарии изданию.

Он добавил, что женщина, оголившаяся на людях, сама подставляет себя под удар, и защищать ее трудно.