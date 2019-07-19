Путин остался недоволен устранением последствий паводка в Приангарье

Братск, 19 июля. Президент РФ Владимир Путин назвал неудовлетворительной работу по ликвидации последствий страшного паводка в Приангарье.

В пятницу глава государства посетил пострадавшие от наводнения районы, пообщался с местными жителями. После этого президент прибыл на совещание в терминале аэропорта Братска.

«С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствий паводка удовлетворительной», — заявил он присутствующим на совещании членам правительства и чиновникам.

В частности, Путин указал на плохое информирование граждан о ЧС, неудовлетворительную организацию распределения гуманитарной помощи, выплат пострадавшим, а также возведение жилья и инфраструктуры в затопленных районах. Отдельно президент выразил недовольство и темпами размещения местных жителей, потерявших свои дома, в пунктах временного размещения (ПВР), пишет РИА Новости.

Напомним, в зону паводка в Иркутской области попали 107 населенных пунктов в семи муниципалитетах. Жертвами стали 25 человек, 38 тысяч пострадали, еще семь человек числятся пропавшими без вести.

Почти 11 тыс. домов оказались в зоне бедствия. Восстановлению в итоге не подлежат 3,5 тысячи из них. Кроме того, наводнение разрушило 11 мостов, размыло 48 участков дорог.



