Путин поддержал идею мэра открыть в Тулуне производство

Братск, 19 июля. Президент РФ Владимир Путин рассмотрит идею мэра пострадавшего от паводка Тулуна открыть в городе производство.

Путин провел совещание в Братске по вопросам ликвидации последствий ЧП в Иркутской области. Глава Тулуна Юрий Карих рассказал российскому лидеру о мерах по ликвидации последствий наводнения. Карих отметил, что Тулун – это моногород с особо тяжелой экономической ситуацией. Мэр подчеркнул, что в городе нет никакого производства, а многие жители хотят уехать. Карих попросил Путина помочь организовать в Тулуне производство.

«Об этом тоже нужно подумать, согласен», — заявил Путин.

Президент России посетил пункт временного размещения пострадавших от наводнения в Иркутской области в Тулуне. Глава государства осмотрел медицинский пункт, комнаты, где живут пострадавшие, и пообщался с жителями и волонтерами.

Президент РФ пообещал мальчику, рассказавшему про «утонувший» детский сад, следить за ремонтом здания. Путин отметил, что приедет в Иркутскую область, чтобы проверить работы по восстановлению инфраструктуры.

Напомним, дождевой паводок затронул более сотни населенных пунктов Иркутской области. Река Ия в районе города Тулуна поднялась до уровня 13,9 метра, что в два раза превышает критическую отметку. Ненастье затронуло около 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них невозможно восстановить. По последним данным регионального МЧС, 25 человек погибли.