В МИД РФ объяснили отказ от предложения Киргизии разместить вторую военную базу

Москва, 19 июля. Россия отказалась от предложения Киргизии разместить вторую военную базу на территории этой страны, так как не ставит перед собой цель «заполонить» своими военными базами весь мир, заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

Карасин подтвердил, что во время переговоров на высшем уровне в июне 2017 года Киргизия предложила России рассмотреть вопрос о размещении второй российской военной базы на территории страны. Однако Москва отказалась от предложения.

«Россия, в отличие от некоторых других, всем вам известных государств, не ставит целью заполонить своими военными базами весь мир, — приводит слова дипломата РИА Новости. — Мы не гонимся за количеством».

Представитель внешнеполитического ведомства уточнил, что определяющим фактором для России является целесообразность размещения таких объектов за рубежом в контексте необходимости решения конкретных задач. Карасин пояснил, что это может быть связано с обеспечением безопасности как России, так и ближайших союзников.

«Полагаем, что возможности уже имеющихся в Центральной Азии российских военных баз в Киргизии и в Таджикистане вполне позволяют справиться с существующими и потенциальными угрозами в регионе», — констатировал дипломат.

Он отметил, что Россия намерена сосредоточить усилия на развитии этих возможностей, поэтому вопрос размещения новых баз не актуален.