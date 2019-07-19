Зеленский показал «мобильные домики» с душем и кондиционером для ВСУ в Донбассе

Киев, 19 июля. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал до конца 2019 года обеспечить военных в Донбассе мобильными жилыми модулями украинского производства. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

Зеленский посетил презентацию, на которой были представлены жилые модули для украинских военнослужащих в Донбассе. Президент напомнил, что ранее была поставлена задача улучшить бытовые условия украинских военных, которые находятся на линии фронта в Донбассе.

«Здесь подготовлены такие мобильные домики для военных, там все есть самое главное: есть кондиционеры, есть подогрев-печка на зиму, там есть отдельные мобильные прачечные», — сказал Зеленский в ходе презентации.

Он также добавил, что производство модулей осуществляется украинскими компаниями, заверив, что у Минобороны Украины есть средства на их закупку.

Стоит отметить, что презентация «домиков» для украинских военных происходит на фоне неоднократных обещаний Зеленского прекратить гражданскую войну в Донбассе.

Напомним, в 2014 году власти Украины начали масштабную военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли около 13 тысяч человек, порядка 24 тысяч получили тяжелые ранения. Кроме того, жертвами гражданской войны на востоке Украины стали 3,5 тысячи мирных жителей, еще девять тысяч получили ранения.