Мутко обещает освободить от налогов пострадавших при паводках иркутских аграриев

Братск, 19 июля. Сельхозпроизводителей, которые пострадали при наводнении в Иркутской области, освободят от налогов, им предоставят также и другую поддержку по компенсации финансового ущерба. Такое обещание дал вице-премьер РФ Виталий Мутко на совещании у президента по вопросам ликвидации последствий трагедии.

По его словам, правительство региона оценило ущерб, нанесенный каждому предпринимателю, в среднем около миллиона рублей. Власти области проанализируют ситуацию с пострадавшими иркутскими аграриями в течение нескольких дней и примут определенные решения по их поддержке.

«Будут приняты налоговые вещи правительством, освободим от налогов, сделаем ряд других компенсационных мер и посмотрим по финансированию ущерба», — добавил Мутко.

Вице-премьер уточнил, что до конца недели просит правительство региона подготовить соответствующие предложения.

В целом, по его словам, сельхозпроизводителям причинен ущерб на сумму 250 миллионов рублей, а ущерб по личным подсобным хозяйствам — более 700 миллионов рублей. Потери, уточнил Мутко, будут компенсированы из федерального бюджета, речь идет об около 250 миллионах рублей.

«По индивидуальным хозяйствам акт губернатора принят. По 700 миллионам в бюджете уже принято решение», — заключил он.

Напомним, в Иркутской области из-за сложной паводковой ситуации введен режим ЧС. Более 110 населенных пунктов оказались подтоплены из-за обрушившихся на регион ливней и подъема уровня рек.

По последним данным регионального МЧС, 25 человек погибли, пострадали порядка 10 тысяч жилых домов, в которых проживали около 34 тысячи человек. В настоящее время в больницах находятся более 600 человек.

Президент России поручил немедленно начать выплаты жителям региона. Он также обратился к правительству с требованием обеспечить выделение средств из федерального бюджета на капитальный ремонт поврежденного при паводке жилья и приобретение нового взамен ставшего непригодным.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев ранее подписал постановление, которое поможет ускорить денежные выплаты пострадавшим из-за наводнения в Иркутской области. Согласно распоряжению главы Кабмина, семьям погибших выплатят единовременное пособие в размере одного миллиона рублей на каждого умершего.

Как сообщил ранее Мутко, полное восстановление жилья в пострадавших районах области планируют завершить в третьем квартале 2020 года. К сентябрю, по оценкам штаба по ликвидации последствий наводнения, предстоит создать до 800 дополнительных мест в пунктах временного размещения людей.