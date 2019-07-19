Amnesty International проверит информацию о секретной тюрьме СБУ в Мариуполе

Киев, 19 июля. Международная правозащитная организация Amnesty International планирует проверить информацию о секретной тюрьме СБУ, расположенной в Мариуполе. Об этом в пятницу заявила официальный представитель Amnesty International в Киеве Мария Гурьева.

По ее словам, правозащитники в 2016 году уже изучали вопрос наличия на Украине подобных объектов, где людей держат за решеткой без суда и следствия. Одна из таких тюрем, как утверждает Гурьева, была обнаружена в Харькове, еще одна — в Мариуполе.

«Основное — это было харьковское управление СБУ, где люди заявляли, что их там удерживали больше года. Сейчас идет пара судебных процессов, новой информации в этом плане у нас нет», — пояснила представитель Amnesty International агентству РИА Новости.

О существовании тайной тюрьмы в Мариуполе стало известно еще в марте этого года. Бывший сотрудник ВСУ Василий Прозоров не только рассказал о секретном объекте, но и обнародовал на пресс-конференции снимки, доказывающие его существование. Он рассказывал, что тюрьму создали в одном из терминалов воздушной гавани. Осенью 2014 года, по его словам, через нее прошли более 300 человек.

Согласно предварительным данным, заключенных не просто держат в тюрьме, но и применяют к ним пытки. При этом, как утверждают бывшие заключенные, иногда подобные методы «дознания» используют националисты из батальона «Азов», а иногда — радикалы. Так, например, по словам одного из узников мариупольской тюрьмы, его пытали депутаты Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук и Олег Ляшко.