Нью-Йорк, 19 июля. Спецпрокурор США Роберт Мюллер должен быть арестован за сговор, целью которого было свержение президента Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет портал lewrockwell, перевод статьи которого приводит «ПолитРоссия».

Американский экономист и бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс считает, что Роберта Мюллера необходимо привлечь к ответственности за обвинения в адрес президента США Дональда Трампа в «сговоре» с Россией. Робертс отмечает, что все расследование американского спецпрокурора было построено исключительно вокруг его утверждений, а не каких-либо доказательств. Эксперт также обвиняет правосудие в США в коррупции. По его мнению, демократы пытались всеми силами добиться отставки Трампа и готовы были сделать все, чтобы достичь этой цели.

По словам Робертса, Мюллер сам является коррумпированным чиновником, а то, что он получал высокие посты в Штатах, демонстрирует и уровень коррупции в американской власти.

Необоснованность обвинений Мюллера по делу о мифическом «вмешательстве» Москвы в выборы в Штатах в 2016 году отмечал и судья Дабни Фридрих. Он подчеркивал, что заявления Мюллера не подтверждены никакими доказательствами, но на них строится обвинительное заключение. В отчете спецпрокурора по расследованию также не приведены доказательства.

«Мюллер настолько коррумпирован, что использует свое необоснованное обвинение в качестве доказательства обвинительного заключения!» — пишет Пол Крейг Робертс.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер на протяжении более двух лет вел дело по так называемому «вмешательству» России в американские выборы. За это время он не нашел ни одного доказательства, дело было провалено. По итогам работы Мюллера не было выдвинуто никаких обвинений.

Москва неоднократно отвергала голословные обвинения Вашингтона и подчеркивала, что не пыталась повлиять на ход выборов в США. Президент Штатов Дональд Трамп и его помощники также опровергали информацию о «контактах с Россией» во время предвыборной гонки.

Сейчас команде Мюллера грозит серьезное разбирательство. Адвокат Эрик Дюбелье, представляющий интересы компании «Конкорд», владельцем которой является петербургский предприниматель Евгений Пригожин, потребовал привлечь к ответственности американских прокуроров. Как представитель ответчика в так называемом деле о «российском вмешательстве» он считает, что Мюллер и его команда своими голословными обвинениями намеренно компрометировали российскую компанию. При этом ей не давали возможности ознакомиться с материалами обвинения, лишив тем самым права на справедливый суд.

Разбирательство, грозящее серьезными последствиями, заставило спецпрокурора Мюллера и его соратников подать в отставку, чтобы спастись от возможного уголовного преследования.