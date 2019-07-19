Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы «Газпрома» в судах Нидерландов и Люксембурга

176
0 Оставить комментарий

«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы «Газпрома» в судах Нидерландов и Люксембурга

Киев, 19 июля. Украинская госкомпания «Нафтогаз» распространила сообщение о том, что суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции «Газпрома» по исполнению решения Стокгольмского арбитража.

В компании сообщили, что европейские суды приняли решение 8 и 19 июля. Судьи подтвердили свои полномочия по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов и Люксембурга.

Напомним, Стокгольмский арбитраж ранее вынес решение по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках и транзите российского газа через территорию Украины. Суд обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов. «Газпром» подал апелляцию на решение арбитража, слушания в апелляционном суде округа Свеа в Швеции назначены на октябрь текущего года. Однако «Нафтогаз»начал принудительно взыскивать 2,56 млрд долларов за счет ареста активов российской компании в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Люксембурге.

Ранее «Нафтогаз» выдвинул условия по переговорам о продлении контракта на транзит российского газа через территорию Украины. Сенатор Алексей Пушков, комментируя требования украинской компании, предложил ей умерить свои амбиции.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров