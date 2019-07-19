«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы «Газпрома» в судах Нидерландов и Люксембурга

Киев, 19 июля. Украинская госкомпания «Нафтогаз» распространила сообщение о том, что суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции «Газпрома» по исполнению решения Стокгольмского арбитража.

В компании сообщили, что европейские суды приняли решение 8 и 19 июля. Судьи подтвердили свои полномочия по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов и Люксембурга.

Напомним, Стокгольмский арбитраж ранее вынес решение по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках и транзите российского газа через территорию Украины. Суд обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов. «Газпром» подал апелляцию на решение арбитража, слушания в апелляционном суде округа Свеа в Швеции назначены на октябрь текущего года. Однако «Нафтогаз»начал принудительно взыскивать 2,56 млрд долларов за счет ареста активов российской компании в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Люксембурге.

Ранее «Нафтогаз» выдвинул условия по переговорам о продлении контракта на транзит российского газа через территорию Украины. Сенатор Алексей Пушков, комментируя требования украинской компании, предложил ей умерить свои амбиции.