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Суд в Киеве рассматривает дело Вышинского

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Суд в Киеве рассматривает дело Вышинского

Киев, 19июля. Главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского доставили в Подольский районный суд Киева.

Уже 22 июля истекает срок его ареста и защита журналиста собирается просить суд смягчить меру пресечения в отношении своего подзащитного. Украинские власти обвиняют Вышинского в госизмене, а также в поддержке Луганской и Донецкой Народных Республик. В российском МИДе дело считают сфабрикованным. Освободить журналиста призывали его коллеги из разных страны, ОБСЕ и власти РФ.

Как сообщала ранее «Газета.ру», Вышинского арестовали в Киеве 15 мая 2018 года. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова ранее выразила надежду, что при новом президенте Украины Владимире Зеленском на Украине в отношении Вышинского будет принято справедливое решение.

15 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за процессом журналиста.

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