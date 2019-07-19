В Госдуме отреагировали на слова помощника Зеленского о неизбежности примирения с РФ

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что с Москвой придется договариваться, несмотря ни на что. Его слова прокомментировал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

«Я считаю Россию агрессором и страной, с которой нам придется договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга», — сказал первый помощник Владимира Зеленского в интервью изданию «Левый берег».

Он добавил, что для урегулирования конфликта в Донбассе можно пойти на любые компромиссы за исключением вопроса территориальной целостности.

Заявления Сергея Шефира прокомментировал Федеральному агентству новостей депутат Госдумы Антон Морозов. В первую очередь он напомнил помощнику Зеленского о существовании минских договоренностей.

«Существует признанный на уровне Совета безопасности ООН механизм урегулирования конфликта в Донбассе. Специалисты долго его вырабатывали, международные эксперты согласовывали. Речь идет о минских соглашениях, гарантами исполнения которых выступили Россия, Германия и Франция. От Зеленского требуется реализовать минские договоренности, чтобы установился мир в Донбассе, а велосипед изобретать не нужно», — сказал Антон Морозов.

Парламентарий отметил, что Россия со своей стороны готова приложить все необходимые усилия для того, чтобы механизм урегулирования конфликта в Донбассе был реализован.

«Пока что первый пункт этих соглашений, а именно — прекращение огня и отвод вооружений — Киев выполнять не желает. Поэтому мяч на стороне Украины. Ждем шагов от нее», — добавил Антон Морозов.

Ранее сегодня член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил о необходимости налаживания диалога между Киевом и Москвой, причем — по широкому кругу вопросов. При этом сенатор подчеркнул, что первый шаг должна сделать именно Украина, поскольку она была инициатором разрыва отношений с Россией после случившегося в Киеве в 2014 году госпереворота.