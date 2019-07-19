Экономист назвал заявление замглавы МИД Украины по «Северному потоку — 2» абсурдным

В МИД Украины заявили, что газопровод «Северный поток — 2» никогда не будет выгоден для России так, как она на это рассчитывает. Это заявление сделала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью изданию «Зеркало недели».

Дипломат отметила, что проект не сможет оправдать финансовых и организационных надежд Москвы, так как данный газопровод подпадает под поправки в третий энергопакет Евросоюза.

«Я не отношусь к «Северному потоку — 2» как к чему-то фатальному. Исхожу из того, что на «Северный поток» уже распространяется законодательство ЕС, и он никогда не будет выгоден россиянам так, как они на это надеются», — цитирует «Укринформ» слова дипломата.

Это заявление, как и многие другие, направлены на то, чтобы показать необходимость сохранения Россией транзита газа через Украину в условиях крайне недружественного поведения украинских властей, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Это заявление является абсурдным касательно того, что российская сторона будет сохранять транзит в условиях, когда он стал невозможен. Сохранение транзита является вынужденной мерой в силу сложившихся отношений и в силу очень жесткой ориентации Украины на то, чтобы наносить вред российской экономике, российскому бизнесу и особенно компании «Газпром». Это показали последние судебные разбирательства, включая Стокгольмский арбитраж, который встал на сторону Украины. Все это перевешивает трудности, с которыми российский газовый бизнес будет справляться, решая проблему строительства нового трубопровода по морскому дну и преодолевая сопротивление части стран европейского союза. Поэтому аргументы замглавы МИД Украины не выдерживают критики. Они очень характерны для Украины. Конечно, трудности будут, но вариантов у Москвы нет. Украина не вариант. Они сделали все возможное, чтобы естественный логичный маршрут транзита через Украину стал проблемным. Любые слова не изменят ситуацию», — сообщил экономист.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения поставок голубого топлива в европейские страны. Завершить строительство газопровода планируют в начале 2020 года. Большинство стран ЕС поддерживают проект и помогают в его реализации. Против выступили такие страны, как Польша, Латвия, Литва, Украина и США.