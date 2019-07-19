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СКР завел дело на чиновницу из Новороссийска, ударившую журналистку

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СКР завел дело на чиновницу из Новороссийска, ударившую журналистку

Новороссийск, 19 июля. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении помощницы мэра Новороссийска Анжелики Коваленко, которая подозревается в нападении на журналистку. Дело возбуждено по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

Инцидент произошел 23 июня. Корреспондент газеты «Наша газета Новороссийск» Ольга Макаренко прибыла в особо охраняемую природную территорию, чтобы написать статью о прорыве канализационного коллектора.

«Находившаяся там сотрудница администрации города, будучи недовольной действиями журналиста, выхватила из ее рук мобильный телефон, на который та производила видеозапись, и причинила ей ссадину в области грудной клетки», — сообщает Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.

Отметим, что это уже не первый случай, когда представители власти на местах применяют силу против сотрудников СМИ. Так, например, в мае глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста ВГТРК, который спросил об условиях жизни погорельцев, пострадавших от пожаров четыре года назад.

 

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