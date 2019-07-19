Путин остался недоволен темпами размещения пострадавших в Иркутской области

Иркутск, 19 июля. Президент РФ Владимир Путин остался недоволен темпами размещения пострадавших при наводнении в Иркутской области в пунктах временного проживания. Об этом он сообщил во время совещания о мерах ликвидации последствий трагедии.

Глава РФ, прибыв в регион, пообщался с местными жителями. Вице-премьер Виталий Мутко на совещании доложил российскому лидеру, что несколько пострадавших при паводках разместились у родственников. В частности, он упомянул про одну женщину с детьми.

«Ничего хорошего она не сказала. Как раз наоборот. Ничего хорошего нет. Она и у родственников уже не живет», — отреагировал президент.

Мутко уточнил, что к сентябрю, по оценкам штаба по ликвидации последствий наводнения, предстоит создать до 800 дополнительных мест в пунктах временного размещения людей. Власти также активизировали работу по подготовке к 1 сентября школ, в которых сейчас разместили пострадавших.

По словам вице-премьера, полное восстановление жилья в пострадавших районах области планируют завершить в третьем квартале 2020 года.

Мутко также обратился к президенту с просьбой принять специальное решение, чтобы восстановление 124 социальных объектов проводилось в рамках специальной правительственной программы.

Напомним, в Иркутской области сложная паводковая ситуация установилась в конце июня, введен режим ЧС. Из-за обрушившихся на регион ливней и подъема уровня рек оказались подтоплены более 110 населенных пунктов. По последним данным регионального МЧС, 25 человек погибли, пострадали порядка 10 тысяч жилых домов, в которых проживали около 34 тысячи человек. В настоящее время в больницах находятся более 600 человек.

Президент России поручил немедленно начать выплаты жителям региона. Он также обратился к правительству с требованием обеспечить выделение средств из федерального бюджета на капитальный ремонт поврежденного при паводке жилья и приобретение нового взамен ставшего непригодным.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев ранее подписал постановление, которое поможет ускорить денежные выплаты пострадавшим из-за наводнения в Иркутской области. Согласно распоряжению главы Кабмина, семьям погибших выплатят единовременное пособие в размере одного миллиона рублей на каждого умершего.

Ранее президент России опроверг слухи о том, что наводнение в Иркутской области произошло из-за взрывных работ.