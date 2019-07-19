Ракету «Союз» планируют еще два раза запустить в 2019 году с космодрома «Куру»

Москва, 19 июля. Еще два пуска российских ракет-носителей «Союз-СТ» с разгонными блоками «Фрегат» планируют с космодрома «Куру» во Французской Гвиане до конца года, сообщило НПО имени Лавочкина.

По информации предприятия, два разгонных блока «Фрегат» отправлены в Гвианский космический центр. Отмечается, что разгонные блоки «Фрегат-М» обеспечат выведение на орбиту иностранных спутников.

«Запуски запланированы на четвертый квартал текущего года из Гвианского космического центра в рамках российско-европейского проекта «Союз в ГКЦ», — говорится в сообщении.

Контейнеры с разгонными блоками «Фрегат‑М» отправили 10 июля из НПО имени Лавочкина. Их доставили на автомобильном транспорте в Петербург, затем их погрузили на судно, которое в среду вышло в сторону пункта назначения.

В этом году из «Куру» были выполнены два пуска ракет «Союз-СТ».