Минтруд РФ сообщил, сколько будут платить безработным в 2020 году

Москва, 19 июля. Минтруд РФ в период с 2020 по 2022 годы планирует ежегодно выделять на пособия по безработице 54,3 млрд рублей. Проект постановления, подготовленный Минтруда, опубликовали сегодня на портале нормативно-правовых актов.

Согласно документу, безработные россияне в 2020 году будут получать пособия в том же размере, что и в 2019 году. Размер выплат увеличивать не будут. В ведомстве напомнили, что в последний раз выплаты были увеличены в январе этого года.

Таким образом, минимальный размер пособия составит 1,5 тыс. рублей, а максимальный — 8 тыс. рублей, а лица предпенсионного возраста будут получать 11 тыс. 280 рублей.

В этом году безработица в РФ обновила исторический минимум.

Напомним, в апреле этого года Минтруд предложил доплачивать россиянам за интеллектуальные и эмоциональные нагрузки на работе, а также неудобный график. По словам профессора кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерины Самраиловой, такую практику уже давно вели некоторые европейские страны, ведь стресс на работе имеет прямое влияние на потенциальные сердечно-сосудистые заболевания. Если работники болеют, неминуемо возникают экономические потери.

«В случае, если врачи делают вывод, что заболевание вызвано уровнем стресса на рабочем месте, то расходы за лечение возлагаются на работодателя», — пояснила она в эфире НСН.

С этой точки зрения работодателю становится выгодно заниматься разрешением конфликтов в коллективе, эффективным подбором кадров, внедрением гибкого графика работы, переводом на удаленную работу, когда это возможно», - сказала она.