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Трехлетняя россиянка отравилась наркотиками на Ибице

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Трехлетняя россиянка отравилась наркотиками на Ибице

Ибица, 19 июля. Трехлетнего ребенка из России госпитализировали на Ибице после отравления наркотиками, об этом сообщили в пресс-службе Гражданской гвардии Балеарских островов.

Инцидент произошел в четверг. В правоохранительных органах сообщили, что семья была в детском парке. Трехлетняя девочка во время прогулки нашла наркотики на земле.

«Все указывает на то, что она была в детском парке и нашла это [наркотики] на земле. Нам предстоит взять показания у родителей», — сообщили в Гражданской гвардии в комментарии ТАСС.

Как сообщила газета El Mundo, после инцидент ребенка доставили в больницу Пальмы в критическом состоянии на вертолете. Врачи пытаются снизить сердцебиение ребенка, после этого девочку планируют доставить вертолетом в отделение интенсивной терапии в больницу на Майорке, сообщает Ura.ru.

Родители девочки уверяют, что ребенок нашел экстази на полу в доме, где проживала семья, отмечает издание. Полиция начала расследование по факту произошедшего. Посольство России в Испании сообщило, что держит инцидент на контроле. К инциденту был подключен почетный консул на Балеарских островах, сообщили в российской дипмиссии.

Стоит отметить, что это не первый инцидент с отравлениями детей наркотиками на Ибице за последнюю неделю. В среду в больницу Ибицы был доставлен ребенок, отравившийся марихуаной.

 

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