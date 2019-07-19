Афины, 19 июля. Землетрясение недалеко от Афин произошло в Греции, сообщили источники Федерального агентства новостей в дипломатическом ведомстве.

По словам собеседников ФАН, землетрясение произошло недалеко от посольства. Его эпицентр располагался в достаточно безлюдном районе. В посольстве РФ рассказали о ситуации в Афинах после землетрясения.

«В нашем посольстве никаких разрушений нет», — констатировали источники.

Информации о сильных разрушениях и пострадавших в дипведомство на данный момент не поступало.

О землетрясении сообщили и отдыхающие в Греции российские туристы.

«У нас сильное землетрясение Это очень страшно. Такого еще не было», — пишет россиянка, прикрепляя фото с разбитой витриной магазина.

Еще одна туристка выложила в соцсеть скрин запроса одного из поисковиков, который свидетельствует, что магнитуда землетрясения составила 5,3. Европейский средиземноморский сейсмологический центр в свою очередь заявил о магнитуде 5,1.

«У нас землетрясение, — написала россиянка в своем посте. — Тряхануло сильно. Народ выбежал на улицу. Ой, мама».

13 июля землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Японии около южной префектуры Окинава.