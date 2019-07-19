Навальный устраивает митинг в Москве ради шумихи и фото в соцсетях

Москва, 19 июля. Скандальный блогер Алексей Навальный намерен провести в Москве митинг для своих единомышленников. По мнению экспертов, очередное мероприятие делается только ради шумихи и публикаций фото в социальных сетях.

Многие политологи уверены, что скандалист использует любую возможность и разнообразные поводы, чтобы лишний раз напомнить о себе. Навальному, на счету которого немало грязных дел, без разницы, на какую тему кричать со сцены лозунги и выдвигать требования, убеждены эксперты.

В этот раз блогер собирает своих сторонников из-за того, что его подручных не зарегистрировали кандидатами в депутаты в Мосгордуму. В действительности, Мосгоризбирком и окружные комиссии отказали «навальнятам» в связи с обнаружением в их подписных листах значительного превышения допустимого процента недействительных подписей. Согласно закону, процент брака не должен превышать десяти процентов.

Случившееся стало для создателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» лишь поводом, чтобы не только напомнить о себе, но и устроить шумиху, отметил «АиФ».

Примечательно, что митинги, которые устраивает оппозиция, не привлекают к себе какого-то интереса со стороны горожан. Как показывает практика, мероприятия Навального собирают сотни, максимум пару тысяч человек.

Мосгоризбирком 14 июля отказал в регистрации некоторым желающим занять депутатское кресло в МГД. Спустя два дня аналогичный вердикт вынесла окружная комиссия. Решение было принято в связи с тем, что в подписных листах ряда представителей оппозиции был сильно превышен процент брака.

Как выяснилось, в ходе избирательной кампании оппозиционеры подделывали подписи россиян, чтобы набрать необходимое число автографов. Примечательно, что в подписных списках фигурируют данные давно умерших людей.

Федеральное агентство новостей ранее рассказало в фильме «Анатомия протеста» о методах работы оппозиции, которые были использованы в ходе избирательной кампании.