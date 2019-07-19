Xiaomi готовит выпуск нового игрового смартфона Black Shark 2 Pro

Москва, 19 июля. Китайская компания Xiaomi в скором времени выпустит новый игровой смартфон Black Shark 2 Pro. Ожидается, что новинка будет показана в Китае в конце месяца.

Новый гаджет получит процессор Snapdragon 855 Plus, который улучшит производительность игр. Отметим, что обычная версия игрового смартфона Black Shark работает на чипсете Dragon 855 и имеет 6,39-дюймовый экран с разрешением 2340 x 1080 пикселей.



Примечательно, что анонс Black Shark 2 Pro заставил конкурентов Xiaomi также раскрыть свои карты. Так, компания Asus уже заявила о выпуске Asus ROG Phone 2, который поступит в продажу в Китае 23 июля.

Ранее сообщалось, что Xiaomi выпустит лимитированную версию смартфона Redmi K20 для поклонников «Мстителей». В ограниченный тираж входят: оригинально оформленный гаджет, голубой чехол с логотипом «Мстителей» и металлическая SIM-карта.

Как отмечает производитель, этим смартфоном разработчики «хотят воздать должное супергероям». В настоящее время Xiaomi держит в секрете стоимость и технические характеристики новинки.