МИД РФ считает бессмысленным проект США о новых санкциях против Москвы

Москва, 19 июля. Москва считает законопроект о новых санкциях против России, внесенный в Конгресс США, совершенно бессмысленным и неэффективным. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Дипломат отметил, что в Вашингтоне уже имели место около двадцати пакетов антироссийских ограничительных мер. Те, кто вносит новый законопроект в Конгресс Соединенных Штатов, не знают об аналогичных документах, подчеркнул Грушко.

«Наша позиция не меняется: это абсолютно неэффективное, бессмысленное действо, которое разрушает международные отношения, сеет недоверие между странами», — заключил замминистра.

Конгрессмены от Республиканской и Демократической партий США ранее внесли в палату представителей проект закона о введении санкций против 24 граждан РФ. Поводом для новых ограничений может стать провокация ВМС Украины в Керченском проливе. В проекте сказано, что санкции будут действовать до тех пор, «пока Россия не освободит 24 украинских моряка и три корабля этой страны». При этом саму провокацию в США назвали «неспровоцированным опасным нападением».

Как отметил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, Вашингтон давно должен был понять, что введение санкций против России абсолютно бессмысленно. Сенатор подчеркнул, что любые провокации против России, в том числе случай в Керченском проливе, «пресекались и будут пресекаться впредь самым жестким образом, несмотря ни на какие санкции».

Украинские моряки находились на борту кораблей военно-морских сил Украины (ВМСУ) «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу». 25 ноября 2018 года они вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.