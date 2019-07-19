Обыски проходят в украинской компании, связанной с Порошенко

Киев, 19 июля. Украинские правоохранители проводят обыски в киевском офисе компании ICU, которая управляет активами экс-президента Украины Петра Порошенко.

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят обыски в офисе группы компаний ICU в Киеве. По данным пресс-службы НАБУ, инвестгруппа ICU причастна к реализации формулы «Роттердам +», которая определяет рыночную стоимость электроэнергии. В ведомстве отметили, что следственные действия в офисе ICU осуществляются в рамках уголовного дела о злоупотреблении властью или должностными полномочиями.

В пресс-службы инвестгруппы ICU, подтвердили проведение обысков, отметив, что компания продолжает свою работу в штатном режиме. В компании также добавили, что следственные действия НАБУ и САП являются «политически мотивированным», которые вызваны «недовольством» нового руководства Украины.

В мае 2016 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) утвердила методику расчета прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии с привязкой цены на топливо для ТЭС к индексу угля API2. Данная формула получила название «Роттердам+». Согласно данной методике расчета, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации исчисляется по формуле: «стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину». При этом большая часть угля, потребляемого украинскими ТЭЦ, добывается на территории Украины.

Весной 2017 года НАБУ начала расследование уголовного дела по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ с помощью формулы «Роттердам+».