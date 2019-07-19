Потопленный нацистами корабль обнаружили у берегов США

Вашингтон, 19 июля. Военно-морские силы США обнаружили американский корабль USS Eagle PE-56, потопленный Третьим рейхом во время Второй мировой войны.

Команда дайверов обнаружила корабль в нескольких километрах от побережья штата Мэн у мыса Элизабет. Считалось, что причиной потопления USS Eagle PE-56 был взрыв котла, однако в 2001 году американские военные установили, что корабль уничтожила нацистская подлодка U-853, сообщает Associated Press.

При этом до 2018 года место потопления корабля было неизвестно. Корабль обнаружил звуковой радар на глубине 90 метров, позже дайверы подтвердили местоположение затонувшего корабля.

В ходе проведенных исследований специалисты обнаружили на корабле глубинные бомбы и взрывчатку. Кроме того, съемки показали, что корабль разделен на две части, но при этом судовые котлы не повреждены.

Корабль USS Eagle PE-56 затонул 23 апреля 1945 года во время учений ВМС США у побережья штата Мэн. На борту корабля находились 62 члена команды, лишь 13 были спасены.

Ранее стало известно, что во Франции возобновили поиски пропавшей без вести в январе 1968 года подводной лодки Minerve. Предполагается, что судно, которое отрабатывало учебное задание по взаимодействию с самолетом морской разведки, затонуло в нескольких десятках миль от французского Тулона — главной базы ВМС Франции.