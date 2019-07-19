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МИД РФ рассказал о закрытых консультациях с Нидерландами по MH17

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МИД РФ рассказал о закрытых консультациях с Нидерландами по MH17

Москва, 19 июля. Россия ведет консультации с Нидерландами по малайзийскому Boeing, который потерпел крушение в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Такие консультации идут, но мы договорились о конфиденциальном характере этого процесса», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Напомним, крушение рейса МН17 в Донбассе произошло 17 июля 2014 года. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли все 298 человек, находившихся на борту самолета.

Сразу после крушения в случившемся бездоказательно обвинили Россию. Расследование авиакатастрофы поручили Совместной следственной группе (ССГ), которая в своих выводах не учла массу фактов, предоставленных российской стороной. Например, Россия рассекретила некоторые документы и доказала, что ракета, которой сбили малайзийский Boeing, еще в советские годы была вывезена на территорию Украины и не возвращалась в РФ.

Отметим, что премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил недовольство результатами расследования ССГ. Он подчеркнул, что расследование крушения МН17 изначально было политизированным и антироссийским. Мохамад напомнил, что западные следователи обвинили РФ в авиакатастрофе еще до изучения материалов дела. Также премьер-министр Малайзии отметил, что не увидел никаких доказательств вины России в случившемся.

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Источник: ТАСС
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