Звезда сериала «Государственная граница» умер в Белоруссии

Минск, 19 июля. Звезда сериала «Государственная граница» Август Милованов скончался в Минске в возрасте 82 лет. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Национального академического театра имени Янки Купалы.

В этом театре народный артист Белоруссии работал долгие годы. Уточняется, что прощание с Миловановым состоится на главной сцене. Дату и время гражданской панихиды, а также информацию о месте погребения обещают сообщить позже.

Известность Милованову принесла роль художника Кондратия Степановича в детском фильме «Бронзовая птица», а также главы ОГПУ Вячеслава Менжинского в телесериале «Государственная граница».

Артист принимал участие в съемках кинолент «Вся королевская рать», «Зимородок», а также сериалах «Каменская-2», «Террористка Иванова» и многих других фильмах, пишет РИА Новости.