Сирия, 19 июля. В Хасаку прибыл гумконвой от Сирийского арабского Красного Полумесяца. Курды обвиняются в убийстве ребенка в лагере «Аль-Хол» на северо-востоке САР. На военном объекте САА в Алеппо был поднят флаг РФ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подняли флаг РФ на военном объекте к югу от Манбиджа в Алеппо.

«Исламское государство»1: организовало вылазку на позиции САА в пустыне Бадия Аш-Шам в Дейр-эз-Зоре.

Курды: понесли потери в результате взрыва СВУ в городе Шхиль в Дейр-эз-Зоре; привели свои отряды у границы с Турцией в состояние повышенной боеготовности; обвиняются в убийстве ребенка в лагере «Аль-Хол» в Хасаке.

ВС Турции: осуществляют разведывательные вылеты в приграничных с Сирией районах.

Провинция Алеппо

Агентство новостей Baladi-News сообщает о том, что на одном из военных объектов Сирийской арабской армии (САА) на востоке провинции военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) подняли флаг России рядом с флагом САР. Отмечается, что база находится в районе населенного пункта Абу Аль-Кахф, расположенного у линии разграничения сил с курдами южнее Манбиджа.

Тем временем официальный Twitter-канал псевдогуманитарной организации «Белые каски» (SyriaCivilDefe) опубликовал фотографии, на которых запечатлены члены формирования, занимающиеся тушением огня на нефтеперерабатывающем заводе вблизи населенного пункта Тархин северо-восточнее Алеппо. Напомним, данные территории находятся под контролем протурецких бандгрупп, связанных с «Сирийской свободной армией»** (ССА). По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за аномальной жары, однако также существует вероятность того, что поджог был осуществлен курдскими радикалами, действующими в зонах контроля поддерживаемых Турцией исламистов в рамках операции «Гнев оливок».

Провинция Дейр-эз-Зор

Появились данные о последствиях взрыва у города Шхиль к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Как передает новостной портал Step News Agency, детонация взрывного устройства привела к гибели по меньшей мере двух бойцов «Демократических сил Сирии»**** (SDF) и ранению еще нескольких.

Между тем стало известно о новой вылазке террористов «Исламского государства» в пустыне Бадия Аш-Шам. Согласно информации военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), боевики напали на позиции Сирийской арабской армии (САА) юго-западнее Меядина, что привело к потерям в рядах правительственных сил. Напомним, несмотря на регулярные обыски, проводимые военнослужащими САА в данном районе, террористам все еще удается сохранять присутствие в пустынных областях провинции благодаря близости так называемой зоны безопасности — территории, незаконно оккупированной Соединенными Штатами, где джихадисты могут скрываться от преследований сил САР.

Провинция Ракка

Информационный портал Orient-News сообщает о том, что курды продолжают перебрасывать дополнительные отряды к сирийско-турецкой границе. Курдские источники передают, что «демократическая армия» привела свои силы в состояние повышенной боевой готовности в северных районах Алеппо, Ракки и Хасаки.

Между тем турецкие военные самолеты осуществляют вылеты вдоль границы. По данным Twitter-канала (NotWoofers), вооруженные силы Турции также задействовали беспилотники, которые, однако, пока не нарушают воздушное пространство Сирии.

Провинция Хасака

Агентство новостей Al Furat сообщает о том, что в Хасаку прибыл гуманитарный груз от Сирийского арабского Красного Полумесяца. Сотрудники движения обеспечили доставку гумпомощи в район города Маркада. В частности, наборы с продовольствием прибыли в населенные пункты Шамсани, Кашкаш Джабур, Кашкаш Зайянат, Аль-Альва, Харим-Хатем и Дашиша, где были распределены среди 1900 семей. В ближайшее время гумконвой также проследует далее в сторону Аш-Шаддади.

Тем временем стало известно о том, что в лагере для беженцев «Аль-Хол», находящемся на подконтрольной курдам территории, был убит младенец. Военный источник в сети Twitter (SharpShooter555) сообщает о том, что ребенок скончался в результате травмы, полученной от удара одного из членов «Демократических сил Сирии» (SDF). Отмечается, что девочка пострадала, когда курдские радикалы попытались отобрать ее у матери по неизвестным причинам. Подробности случившегося пока выясняются. Напомним, ранее не однократно поступали сведения о тяжелой гуманитарной ситуации в «Аль-Холе». Также нередко появляются сообщения о превышении полномочий со стороны курдов. Обстановка обостряется ввиду присутствия в лагере членов семей «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.