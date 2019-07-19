«Эхо Москвы» и RTVI продолжают политику идеологической цензуры в отношении ФАН

Идеологические репрессии и цензура в отношении Федерального агентства новостей со стороны либеральных СМИ продолжаются без выходных. На этой неделе, помимо широко известных изданий «Эхо Москвы» и RTVI, цензуру против ФАН ввел портал «74.ru — новости Челябинска». Перечисленные издания в угоду своим хозяевам и в попытке отсечь читателей от патриотического контента ввели запрет на альтернативные мнения в своих пабликах в социальной сети «ВКонтакте».

Застрельщиком традиционно стало считающееся флагманом среди либеральных СМИ «Эхо Москвы», которое продолжает политику репрессий и идеологической цензуры по отношению к ФАН. После неоднократных блокировок аккаунта ФАН на сайте «Эхо Москвы» то же самое было сделано в сообществе этого либерального издания в соцсети «ВКонтакте».

Судя по некоторым комментариям противников ФАН в этой группе, администраторы паблика «Эхо Москвы» пошли на поводу у своих наиболее оголтелых подписчиков.

Напомним, комментирование от имени Федерального агентства новостей в сообществе «Эхо Москвы» в соцсети началось 25 апреля. В период с 25 апреля по 16 июля от имени ФАН было опубликовано около 500 комментариев. Однако 16 июля при попытке опубликовать еще один комментарий выяснилось, что аккаунт ФАН заблокирован, а часть опубликованных ранее комментариев исчезла.

Дурному примеру последовали администраторы сообщества «ВКонтакте» издания RTVI, где комментирование от имени ФАН вполне успешно шло с 28 мая. Но 18 июля оно закончилось: аккаунт ФАН в паблике RTVI был без объяснения причин заблокирован. Это произошло после публикации комментариев журналистов ФАН по поводу несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации из-за многочисленных фальсификаций подписей москвичей.

Точно так же и в тот же день поступило издание «74.ru — новости Челябинска», где комментирование от имени ФАН шло с 3 июля. 18 июля официальный аккаунт ФАН был там заблокирован, а опубликованные ранее комментарии удалены.

Это говорит о том, что либеральные издания не только не терпят альтернативного мнения на своих сайтах, но и пытаются установить собственные цензурные правила на чужой площадке — в российской социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, в рамках проекта Федерального агентства новостей, стартовавшего в апреле 2019 года, штатные сотрудники ФАН с официального аккаунта нашего издания начали комментирование публикаций других русскоязычных СМИ на их сайтах и в соцсетях. Комментирование ведется в том числе ради подписчиков изданий, считающихся либеральными и даже признанными иноагентами. Цель проекта — донести до аудитории либеральных СМИ альтернативную патриотическую точку зрения на происходящее в стране и в мире.

Отметим, комментирование от имени ФАН ведется аргументированно, в корректной форме, наши журналисты не нарушают правил сообществ и сайтов либеральных медиа, а также строго придерживаются положений российского законодательства.

Однако многие либеральные издания, в том числе внесенные в классификатор ФАН как антироссийские, видимо, следуя политике своих хозяев, пытаются отсечь читателей от альтернативного патриотического контента. И это при том, что многие подписчики с интересом относятся к комментариям ФАН и просят наше издание продолжать открытую дискуссию. Однако либеральные СМИ предпочитают идти на поводу у хейтеров, которые оскорбляют журналистов ФАН и требуют лишить наше издание права голоса.

Напомним некоторые вехи этого бесславного пути.

11 мая — блокировка аккаунта ФАН на сайте «Эхо Москвы».

17 мая — блокировка аккаунта ФАН в группе «ВКонтакте» «Дождь».

20 мая — блокировка аккаунта ФАН в группе «ВКонтакте» «Радио Свобода».

21 мая — блокировка аккаунта ФАН в группе «ВКонтакте» «Новая газета».

23 мая — блокировка аккаунта ФАН в группах «ВКонтакте» «Настоящее время» и Snob.

25 мая — блокировка аккаунта ФАН в группе «ВКонтакте» The Insider.

30 мая — блокировка аккаунта ФАН в группе «ВКонтакте» The Bell.

30 мая — повторная блокировка аккаунта ФАН на сайте «Эхо Москвы», дальнейшие блокировки перечислять нет смысла, ситуация повторялась около десятка раз.

2 июня — блокировка аккаунта ФАН в группе «ВКонтакте» TJ.

3 июня — блокировка аккаунта ФАН в группах «ВКонтакте» «Деловой Петербург» и «Медиазона».

10 июня — блокировка аккаунта ФАН в группе «ВКонтакте» «Росбалт».

11 июня — блокировка аккаунта ФАН в группах «ВКонтакте» «Медуза», Republic, Colta, «7х7 — Горизонтальная Россия».

20 июня — блокировка аккаунта ФАН в группе «ВКонтакте» Znak.com.

21 июня — блокировка аккаунта ФАН в группе «ВКонтакте» «Грани.ру».

25 июня — блокировка аккаунта ФАН в группе «ВКонтакте» «ИноСМИ».

26 июня — блокировка аккаунта ФАН в группах «ВКонтакте» «59.RU — новости Перми», «72.ru — новости Тюмени», «V1.RU | Новости Волгограда» и «НГС.НОВОСТИ Красноярск».

30 июня — блокировка аккаунта ФАН в группе «ВКонтакте» «29.ru — новости Архангельска».

5 июля — блокировка аккаунта ФАН в группе ВКонтакте «НГС.НОВОСТИ Омск».

12 июля — блокировка аккаунта ФАН в группе «ВКонтакте» «Ростов-на-Дону | 161.RU».

15 июля — блокировка аккаунта ФАН в группе «ВКонтакте» РБК.

16 июля — блокировка аккаунта ФАН в группе «ВКонтакте» «Эхо Москвы».

18 июля — блокировка аккаунта ФАН в группах «ВКонтакте» RTVI и «74.ru — новости Челябинска».

Ответом на эти проявления идеологической цензуры стал проект «ФАН разъясняет», в котором мы разоблачаем ложь, умолчания и передергивания со стороны либеральных СМИ.