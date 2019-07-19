Британские СМИ узнали любимые блюда Меган Маркл

Лондон, 19 июля. Британские СМИ узнали от источников в коттедже Фрогмор любимые блюда герцогини Сассекской Меган Маркл.

Издание ET выяснило кулинарные предпочтения супруги принца Гарри. Источники во Фрогморе отметили, что молодая мама старается питаться правильно: она отказалась от мяса и любит зеленые салаты. Однако есть не совсем полезные для здоровья деликатесы, от которых королевская особа не может отказаться.

Одно из излюбленных блюд — картофель-гратен. Его никак нельзя назвать диетическим: клубни режут дольками, а затем запекают в духовке в соусе из жирных сливок. Также Маркл обожает сыр с серой плесенью под названием Grey Owl, который изготавливается из козьего молока по специальной технологии. Как рассказали диетологи, 100 граммов этого сыра содержат почти 400 калорий.

Grey Owl герцогиня предпочитает запивать вином. Маркл предпочитает красное вино марки Tignanello. По словам собеседника издания, из-за излишнего пристрастия к этому напитку она даже получила прозвище Tig. Стоит отметить, что в декрете, вероятно, она лишена возможности успокаивать нервы любимым алкоголем. Однако ряд медиков из США полагают, что бокал красного вина время от времени не навредит здоровью молодой матери.

Ранее инсайдер, приближенный к королевской семье, назвал причину вражды Кейт Миддлтон и Меган Маркл. С самого появления Маркл в королевской семье британская пресса назвала ее главным врагом супруги принца Уильяма.