Юрист из Алтайского края своими руками приводит в порядок могилы участников ВОВ

Юрист из Алтайского края 25-летний Руслан Пискунов свободное время и собственные средства тратит на уход за могилами ветеранов и тружеников тыла на кладбище в родном селе. Об этом он рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей.
«Родом я из села Верх-Суетка в 350 км от Барнаула. Во время учебы попал на практику в районную администрацию и остался там работать. Помимо этого, занимался общественной деятельностью. Я работал в управлении по экономическому развитию, и с моим увлечением это никак не соприкасалось, но я продолжал заниматься молодежной политикой и волонтерством параллельно. И вот однажды с ребятами-школьниками мы решили прибраться на местном кладбище.
Нашему селу уже 250 лет, и кладбище в старой части очень запущенное. Среди прочих я увидел там неухоженные захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов, тружеников тыла. Заваленные мусором, с истертыми табличками, на которых с трудом можно было прочитать имена, покосившимися оградками или вовсе без них. Меня это очень задело», — вспоминает Руслан.
Решив, что нельзя оставлять могилы в таком состоянии, молодой юрист с помощниками снова вернулся на кладбище. И вот уже два года ребята своими руками приводят в порядок захоронения.
«Посоветовался с ребятами, и мы решили провести еще один субботник и привести их в порядок. Снова приехали впятером и поняли, что одним субботником не обойдешься — очень много работы.
И с 2017 года мы этим занимаемся на регулярной основе. Задачи сделать из этого какой-то большой проект или движение я не ставил. Это просто моя гражданская позиция», — делится он.
Когда Руслану Пискунову стали поступать уже личные просьбы от родственников людей, похороненных на местном кладбище, он создал горячую линию для того, чтобы обратиться к нему за помощью мог каждый.
«Постепенно о нашей деятельности люди стали узнавать и обращаться за помощью. Сначала моя соседка, пожилая женщина, попросила прибраться на могилах ее родственников. После этого я решил открыть в деревне что-то вроде горячей линии для людей, которые нуждаются в такой помощи. Опубликовал в местных СМИ и Интернете свой телефон для обращений.
После этого пенсионеры и просто те люди, кто не может это сделать по состоянию здоровья, и те, кто уехал из нашей деревни, стали звонить, — рассказывает он. — Сейчас собираюсь перевести свою горячую линию на корпоративный телефон, потому что в силу загруженности на работе не всегда успеваю отвечать на все звонки.
Переживаю, что бабушки и дедушки, которые звонят, могут решить, что их игнорируют, поэтому нужна постоянная связь. Если я буду занят, то ответит другой человек и примет заявку».
А потом об инициативе алтайца узнали и местные средства массовой информации. После публикаций в Интернете Руслану начали поступать предложения о сотрудничестве и просто слова поддержки.
«За два года наша деятельность вышла за пределы региона. Я не ожидал, что это наберет такую популярность. Нас стали узнавать, о нас написали местные СМИ. Честно говоря, я приятно удивлен. Сейчас каждый день звонят люди, по 4-5 звонков в день. Предлагают помощь, что-то советуют и просто благодарят.
И я понимаю, что все это мы делаем не зря. Нашлись единомышленники в соседнем регионе. Договорились провести совместный выездной субботник. Я надеюсь, что со временем появится еще больше единомышленников, и мы сможем хотя бы частично решить проблему с уходом за захоронениями по всей стране», — делится планами молодой человек.
Работают Руслан и его команда совершенно бесплатно. И, несмотря на отсутствие финансирования, менять эту позицию он не собирается.
«На данный момент нас осталось трое. Изначально нас было пятеро — я и ребята-школьники, но двое окончили школу и уехали учиться. Но проблема не в людях. Я часто и один в свой выходной день прихожу на кладбище и работаю без чьей-либо помощи. Проблема в ресурсах, их просто нет. Помогаем мы совершенно бесплатно, поэтому трачу я собственные деньги. Коплю, откладываю с зарплаты. Когда работал в администрации, зарплата у меня была 12 тысяч рублей, из них половину я отдавал на это дело. Но денег с тех, кому мы помогаем, за работу я брать не буду, это моя принципиальная позиция.
Можем принять деньги на материалы и расходники — краску, кисти и прочее. Люди отзываются, после публикаций о нас в Интернете поступило несколько переводов. Естественно, я полностью отчитаюсь, как потратил эти деньги, выложу отчеты в нашей группе «Наследие Победы» в соцсетях. Я не ставлю целью привлечение больших средств, пока я сам все это тяну и буду продолжать тянуть. Но если люди захотят помочь материалами, финансами или потратить личное время и поучаствовать в таком субботнике, я, конечно, буду благодарен».