Юрист из Алтайского края своими руками приводит в порядок могилы участников ВОВ

Юрист из Алтайского края 25-летний Руслан Пискунов свободное время и собственные средства тратит на уход за могилами ветеранов и тружеников тыла на кладбище в родном селе. Об этом он рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Родом я из села Верх-Суетка в 350 км от Барнаула. Во время учебы попал на практику в районную администрацию и остался там работать. Помимо этого, занимался общественной деятельностью. Я работал в управлении по экономическому развитию, и с моим увлечением это никак не соприкасалось, но я продолжал заниматься молодежной политикой и волонтерством параллельно. И вот однажды с ребятами-школьниками мы решили прибраться на местном кладбище. Нашему селу уже 250 лет, и кладбище в старой части очень запущенное. Среди прочих я увидел там неухоженные захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов, тружеников тыла. Заваленные мусором, с истертыми табличками, на которых с трудом можно было прочитать имена, покосившимися оградками или вовсе без них. Меня это очень задело», — вспоминает Руслан.

Решив, что нельзя оставлять могилы в таком состоянии, молодой юрист с помощниками снова вернулся на кладбище. И вот уже два года ребята своими руками приводят в порядок захоронения.

«Посоветовался с ребятами, и мы решили провести еще один субботник и привести их в порядок. Снова приехали впятером и поняли, что одним субботником не обойдешься — очень много работы. И с 2017 года мы этим занимаемся на регулярной основе. Задачи сделать из этого какой-то большой проект или движение я не ставил. Это просто моя гражданская позиция», — делится он.

Когда Руслану Пискунову стали поступать уже личные просьбы от родственников людей, похороненных на местном кладбище, он создал горячую линию для того, чтобы обратиться к нему за помощью мог каждый.

«Постепенно о нашей деятельности люди стали узнавать и обращаться за помощью. Сначала моя соседка, пожилая женщина, попросила прибраться на могилах ее родственников. После этого я решил открыть в деревне что-то вроде горячей линии для людей, которые нуждаются в такой помощи. Опубликовал в местных СМИ и Интернете свой телефон для обращений.

После этого пенсионеры и просто те люди, кто не может это сделать по состоянию здоровья, и те, кто уехал из нашей деревни, стали звонить, — рассказывает он. — Сейчас собираюсь перевести свою горячую линию на корпоративный телефон, потому что в силу загруженности на работе не всегда успеваю отвечать на все звонки. Переживаю, что бабушки и дедушки, которые звонят, могут решить, что их игнорируют, поэтому нужна постоянная связь. Если я буду занят, то ответит другой человек и примет заявку».

А потом об инициативе алтайца узнали и местные средства массовой информации. После публикаций в Интернете Руслану начали поступать предложения о сотрудничестве и просто слова поддержки.

«За два года наша деятельность вышла за пределы региона. Я не ожидал, что это наберет такую популярность. Нас стали узнавать, о нас написали местные СМИ. Честно говоря, я приятно удивлен. Сейчас каждый день звонят люди, по 4-5 звонков в день. Предлагают помощь, что-то советуют и просто благодарят. И я понимаю, что все это мы делаем не зря. Нашлись единомышленники в соседнем регионе. Договорились провести совместный выездной субботник. Я надеюсь, что со временем появится еще больше единомышленников, и мы сможем хотя бы частично решить проблему с уходом за захоронениями по всей стране», — делится планами молодой человек.

Работают Руслан и его команда совершенно бесплатно. И, несмотря на отсутствие финансирования, менять эту позицию он не собирается.