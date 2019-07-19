Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Полиция Мюнхена не исключает убийства пропавших россиянок

41
0 Оставить комментарий

Полиция Мюнхена не исключает убийства пропавших россиянок

Мюнхен, 19 июля. Полиция Мюнхена не исключает возможности убийства двух россиянок, которые пропали в немецком городе 13 июля. Об этом в пятницу заявил один из следователей, занимающихся поиском пропавших женщин.

«Все обстоятельства позволяют предполагать совершение насильственного преступления», — заявил он газете Bild.

В полиции была создана специальная следственная группа, которая работает в составе 11-го комиссариата полицейского управления Мюнхена, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что 41-летняя жительница немецкого города и ее 16-летняя дочь 13 июля покинули свою квартиру на Оттобруннерштрассе и отправились за покупками. С тех пор их никто не видел. СМИ передают, что в квартире были обнаружены паспорта исчезнувших женщин. Это исключает версию о том, что они могли каким-то образом покинуть страну.

В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело. Генеральное консульство России в Мюнхене находится в постоянном контакте с компетентными органами ФРГ. Выясняются все обстоятельства происшествия.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров