Полиция Мюнхена не исключает убийства пропавших россиянок

Мюнхен, 19 июля. Полиция Мюнхена не исключает возможности убийства двух россиянок, которые пропали в немецком городе 13 июля. Об этом в пятницу заявил один из следователей, занимающихся поиском пропавших женщин.

«Все обстоятельства позволяют предполагать совершение насильственного преступления», — заявил он газете Bild.

В полиции была создана специальная следственная группа, которая работает в составе 11-го комиссариата полицейского управления Мюнхена, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что 41-летняя жительница немецкого города и ее 16-летняя дочь 13 июля покинули свою квартиру на Оттобруннерштрассе и отправились за покупками. С тех пор их никто не видел. СМИ передают, что в квартире были обнаружены паспорта исчезнувших женщин. Это исключает версию о том, что они могли каким-то образом покинуть страну.

В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело. Генеральное консульство России в Мюнхене находится в постоянном контакте с компетентными органами ФРГ. Выясняются все обстоятельства происшествия.