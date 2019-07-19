Корреспондент ФАН вместе с жителями Сирии отметил фестиваль черешни в Дамаске

В городе Кара, находящемся на севере провинции Дамаск у границы с соседним Хомсом, прошел ежегодный фестиваль черешни, передает местный источник в Facebook (@rawad.zaki.14). Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии также посетил данное мероприятие и прислал эксклюзивные кадры с места событий.

В празднестве принимали участие более 100 фермеров. Фестиваль проводится по случаю окончания сбора урожая черешни. В честь этого фермеры со всей страны привезли в Кару образцы своих лучших ягод.

На мероприятии, в частности, присутствовал глава администрации города, который возглавлял коллегию жюри. Члены жюри оценивали внешний вид черешни, ее размер и вкус, а также, украшение и оформление урожая. В выборе победителей членам жюри помогали местные жители, пришедшие на фестиваль. Победители получили символические подарки.

В завершении праздника власти населенного пункта организовали концерт, на котором выступили местные таланты.

В период тяжелой военной фазы конфликта данный фестиваль на протяжении нескольких лет не проводился. Сейчас ситуация заметно нормализуется как в Дамаске, так и в других провинциях САР. Ранее корреспондент ФАН передавал, что в сирийской столице вернулся к работе старейший рынок меди.