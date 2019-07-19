Мужество автора фильма «В борьбе за Украину» восхитило российского режиссера

Американский режиссер Оливер Стоун — очень сильный человек с ответственной гражданской позицией. Так российский актер театра и кино, режиссер Владимир Меньшов отозвался в интервью Федеральному агентству новостей о создателе фильма «В борьбе за Украину», выходящего на российские телеэкраны.

«Могу сказать, что занять такую гражданскую позицию в нынешнее время очень ответственно и даже крайне рискованно, — подчеркнул Меньшов. — Со всеми его наградами и фильмами, такими сильными и запомнившимися, Оливер Стоун встал, грубо говоря, на нашу сторону, на нашу позицию, а не общепринятую на Западе».

Как ранее сообщало ФАН, телеканал «Россия-1» покажет сегодня премьеру документальной киноленты режиссера из США Оливера Стоуна и российского режиссера-документалиста Игоря Лопатенка об Украине после госпереворота 2014 года. Оригинальное название фильма — «Revealing Ukraine» (дословно — «раскрывая» или «разоблачая» Украину), в российском варианте он называется «В борьбе за Украину» или «Нерассказанная история Украины».

Один из самых уважаемых советских и российских режиссеров, удостоенный за свою работу премии американской киноакадемии «Оскар» Владимир Меньшов особенно отмечает мужество своего коллеги, также награжденного «Оскарами».

«Это очень нелегко вообще, — говорит режиссер, комментируя позицию Стоуна. — Особенно художникам, которые очень внушаемые люди и часто поневоле примыкают к большинству. А он человек оказался сильный. Я думаю, ему сейчас очень нелегко».

Главными собеседниками Оливера Стоуна в новом документальном фильме о событиях на Украине стали президент РФ Владимир Путин и возглавляющий политсовет украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Оливер Стоун получил мировую известность по фильмам «Уолл Стрит: Деньги не спят», «Башни-близнецы» и «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе». Режиссер трижды получал премию «Оскар» и призы Венецианского и Берлинского кинофестивалей.

В 2016 году вышел его документальный фильм «Украина в огне» о событиях 2014 года. А в 2017 году Стоун представил четырехсерийный документальный фильм о президенте России «Интервью с Путиным», за который Стоун подвергся жесткой критике и волне обвинений со стороны либеральных западных СМИ.