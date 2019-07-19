В ООН назвали июнь 2019 года самым теплым за всю историю наблюдений

Женева, 19 июля. Июнь 2019 года стал самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом заявила официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис на брифинге в Женеве.

Нюллис сослалась на результаты метеонаблюдений, которые проводились экспертами разных стран, включая данные Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы (NOAA), поступившие минувшей ночью.

«Эти данные подтверждают, что на Земле был самый теплый июнь за время наблюдений, ведущихся с 1880 года», — заявила представитель ВМО.

Кроме того, июнь 2019 года назвали самым теплым службы ЕС и Японии, а также Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Нюллис напомнила, что температура воздуха в июне 2019 года превысила показатели июня 2016 года, хотя три года назад первый летний месяц оказался под влиянием «довольно сильного» природного феномена Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, прим. ФАН), что привело к жаркой погоде.

По словам представителя ВМО, девять из десяти самых теплых июней пришлись на период после 2010 года. Нюллис добавила, что единственным исключением стал первый летний месяц 1998 года, когда был зафиксирован очень сильный Эль-Ниньо. Также представитель ВМО отметила, что июнь 2019 года стал 33-м июнем подряд, когда температура воздуха превысила средние показатели XX века.

Ранее ВМО сообщила, что последние пять лет стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений. По словам экспертов, теплые периоды будут случаться все чаще и чаще, передает телеканал «360».

ВМО является специализированным межправительственным учреждением Организации Объединенных Наций (ООН) в области метеорологии. Национальные метеорологические и гидрологические службы членов ВМО круглосуточно собирают информацию, которая позволяет предупреждать об опасных погодных явлениях и изменениях климата. Сообщения организации дают лицам, принимающим решения, возможность подготовиться к спрогнозированным чрезвычайным ситуациям.