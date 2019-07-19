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Кокорин и Мамаев пропустили всероссийский шахматный турнир среди осужденных

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Кокорин и Мамаев пропустили всероссийский шахматный турнир среди осужденныхМосква, 19 июля. Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, которые отбывают наказание в колонии в Белгородской области, пропустили всероссийский шахматный турнир среди осужденных, сообщили в пресс-службе ФСИН.

В общероссийской акции массовой игры в шахматы, которая в пятницу открыла первый всероссийский чемпионат среди осужденных, участвуют более 20 тысяч заключенных, сообщили во ФСИН.

Исправительную колонию (ИК) №4 Белгородской области представили две команды по пять человек, но Кокорин и Мамаев не участвовали в турнире, приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы службы.

Кокорин с братом, Мамаев и их другом Александром Протасовицким устроили две драки в центре Москвы, напомнил НСН. В октябре прошлого года они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе главу департамента Минпромторга Дениса Пака, в лицо от Мамаева получил еще Сергей Гайсин, гендиректор НАМИ, который попытался успокоить бушующих спортсменов.

Братья Кокорины получили полтора года колонии, Мамаев и Протасовицкий — 1 год и пять месяцев, сообщил Infox.ru.

Ранее житель Коломны Московской области, который ранее отбывал наказание в ИК №4, рассказал об учреждении, в котором «сидят» нападающий петербургского «Зенита» и полузащитник «Краснодара». По его словам, надзирателям абсолютно все равно — «кто ты и что ты». Он предположил, что к профессиональным спортсменам было несколько иное отношение, поскольку они медийные личности, их знает вся страна.

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Источник: РИА Новости
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