Медики перечислили малоизвестные симптомы диабета

Москва, 19 июля. Медики перечислили несколько малоизвестных симптомов диабета, при обнаружении которых они настоятельно рекомендуют проконсультироваться с врачом. Заболевание крайне опасно, поэтому узнать о нем важно на самых ранних стадиях, пишет портал Medikforum.

Специалисты советуют обратить внимание прежде всего на ухудшение зрения. Они объяснили, что такие проблемы зачастую свидетельствуют о метаболическом расстройстве, а также могут указывать на развитие диабета.

При появлении этого заболевания, по словам медиков, ухудшается и слух. Эксперты уточнили, что этот симптом не такой распространенный, как другие, но пренебрегать консультацией со специалистом в этом случае не стоит.

Еще одним признаком развития заболевания может стать резко появившаяся апатия. Медики объяснили, что при высоком уровне сахара в крови у людей пропадает интерес к окружающему миру и появляется быстрая утомляемость. Кроме того, по их словам, человек может испытывать сухость во рту и страдать от излишнего потообразования.

Среди признаков диабета, добавили эксперты, могут быть также покалывания в ступнях, поскольку заболевание влияет на работу нервов и кровообращение.

Ранее Национальный центр биотехнологической информации США назвал признаки рассеянного склероза. Специалисты посоветовали обратить внимание на онемение конечностей, слабость в теле, а также на недомогания и усталость. Кроме того, могут возникать нарушения при мочеиспускании, а также проблемы в интимной сфере, указали эксперты.

При этом профессор из Университета Стелленбош (ЮАР) Квинетт Лоу предупредил, что боль в области поясницы может говорить о таких серьезных болезнях, как артроз, рак и сахарный диабет.