Незаконные митинги Соболь и других сторонников Навального. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Незаконные митинги оппозиции Оппозиционные кандидаты в депутаты в Мосгордуму на этой неделе пытались приковать внимание всех и вся. Они устраивали незаконные митинги, выкрикивали сомнительные лозунги и всячески провоцировали полицию. Причина — отказ в их регистрации на выборы. Его получили Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Илья Яшин и другие соратники блогера Навального. Дело в том, что Избирком выявил у оппозиции «липовые» документы. Недостоверными оказались более 10% подписей за выдвижение кандидатов. Скандалисты теперь угрожают ежедневными митингами и протестами на Трубной площади. Кстати, блок оппозиции все же будет достойно представлен на грядущих выборах партийцами из «Яблока» и «КПРФ», конкуренцию им составят 19 независимых кандидатов.

Худоногов ушел в отставку Отстаивать свои ошибки — не самый лучший вариант, лучше их признать. Так, к примеру, сделал глава Нижнеудинского района Иркутской области. Сергей Худоногов ушел в отставку. За ее принятие проголосовали 14-ть из 19 депутатов. Это решение вряд ли кого-то удивило. Против мэра уже возбуждено уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. В сети появились кадры, на которых видно, что во время наводнения коммунальщики в первую очередь ликвидировали последствия в доме чиновника. А в это же время местным жителям приходилось самостоятельно бороться с последствиями стихии.

Уголовные дела против чиновников В Астраханской области завели сразу 17 уголовных дел против чиновников. Это министры строительства и ЖКХ, сотрудники региональных и районных администраций, бизнесмены. Имен следствие не разглашает. Фигуранты проходят по нескольким статьям: о мошенничестве и превышении служебных полномочий. По версии следствия, с 2015-го чиновники незаконно выделяли из бюджета субсидии некоммерческому «Фонду капитального ремонта», но делали это для оплаты услуг коммерческой фирмы «Социальные гарантии» — в нарушение Жилищного кодекса. Ущерб Астраханской области от таких «соцгарантий» превысил 47 млн рублей. Еще один криминальный эпизод связан со строительством квартир в регионе: чиновники, зная, что работы не завершены, досрочно подписывали акты об их выполнении. Более того, в программу переселения не попали жители нескольких аварийных домов.

Евкуров приступил к работе Тем временем экс-глава Ингушетии приступил к новой работе. В Минобороны сообщили, что Юнус-Бек Евкуров теперь занимается безопасностью авиации и боевой подготовкой ВС РФ. Напомним, что политик более 10 лет возглавлял Республику Ингушетия, но в конце июня подал в отставку. На прошлой неделе президент России Владимир Путин назначил его заместителем министра обороны Сергея Шойгу. К слову, сам Евкуров заявил, что в интересах страны готов выполнять задачи абсолютно в любой сфере.

Террористы в Ростовской области В Ростовской области предотвратили серию терактов. Сотрудники ФСБ задержали двух участников запрещенной в России организации «Исламское государство». В своей квартире боевики припасли взрывчатку и детонаторы. При задержании злоумышленники были немногословны. Объяснить, откуда в их квартире взялись боеприпасы, не смогли. В ячейке готовили нападения на полицейских и серию взрывов в общественных местах. Спецслужбы искали боевиков с прошлого года. В 2018-м в ФСБ вышли на след главаря банды. Он попытался скрыться от силовиков на автомобиле. На требование остановиться бандит открыл стрельбу, при ответном огне в машине произошел взрыв. Боевик погиб. Сейчас на двух участников банды заведены уголовные дела.

Задымление самолета в Шереметьево Очередной инцидент с Boeing произошел в Шереметьево в ночь на 19 июля. Самолет рейса «Москва — Ереван» экстренно прекратил взлет. В салоне произошло задымление. На борту авиакомпании Nordwind в этот момент находились 173 пассажира. Их эвакуировали по надувным трапам. Пострадали восемь человек, двое из них находятся в больнице. «Летели в Ереван, самолет начал разгон, и резко салон задымился. Задымился жестко. Все начали паниковать, орать, кричать. Пилот молодец: быстро среагировал и остановил вовремя самолет. Далее аварийные выходы открылись, все вовремя эвакуировались. Пожарные прибыли вовремя. Нас привезли обратно в аэропорт, накормили и напоили», — рассказывает пассажир опасного рейса Оганес. Через некоторое время пассажиры отправились в Ереван другим рейсом. Росавиация создала комиссию для расследования инцидента.

Строительство Крымского ж/д моста Крымский мост готовится к пуску поездов. 18 июля строители полностью завершили укладку рельсов. Две бригады со стороны Керчи и Тамани сомкнули конструкцию под сводом арки. Железнодорожный мост — масштабный проект! Об этом говорят и цифры. Только рельсов сюда завезено почти пять тысяч тонн, а шпал более 76 тысяч штук. На объекте работают пять тысяч инженеров и рабочих. Им предстоит сделать еще немало. К примеру, установить железнодорожную автоматику, шумозащитные экраны, провести освещение. Но обещают — успеют все сделать в срок. Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре этого года. Специальные технологии сделают ход движения плавным и почти бесшумным. Его уже назвали «бархатным». О безопасности здесь подумали в первую очередь. Мост планируется оборудовать сканерами. Они позволят просвечивать вагоны, определять тип груза и его массу.