Незаконные митинги Соболь и других сторонников Навального. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Незаконные митинги оппозиции
Оппозиционные кандидаты в депутаты в Мосгордуму на этой неделе пытались приковать внимание всех и вся. Они устраивали незаконные митинги, выкрикивали сомнительные лозунги и всячески провоцировали полицию. Причина — отказ в их регистрации на выборы. Его получили Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Илья Яшин и другие соратники блогера Навального. Дело в том, что Избирком выявил у оппозиции «липовые» документы. Недостоверными оказались более 10% подписей за выдвижение кандидатов. Скандалисты теперь угрожают ежедневными митингами и протестами на Трубной площади. Кстати, блок оппозиции все же будет достойно представлен на грядущих выборах партийцами из «Яблока» и «КПРФ», конкуренцию им составят 19 независимых кандидатов.
Худоногов ушел в отставку
Отстаивать свои ошибки — не самый лучший вариант, лучше их признать. Так, к примеру, сделал глава Нижнеудинского района Иркутской области. Сергей Худоногов ушел в отставку. За ее принятие проголосовали 14-ть из 19 депутатов. Это решение вряд ли кого-то удивило. Против мэра уже возбуждено уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. В сети появились кадры, на которых видно, что во время наводнения коммунальщики в первую очередь ликвидировали последствия в доме чиновника. А в это же время местным жителям приходилось самостоятельно бороться с последствиями стихии.
Уголовные дела против чиновников
В Астраханской области завели сразу 17 уголовных дел против чиновников. Это министры строительства и ЖКХ, сотрудники региональных и районных администраций, бизнесмены. Имен следствие не разглашает. Фигуранты проходят по нескольким статьям: о мошенничестве и превышении служебных полномочий. По версии следствия, с 2015-го чиновники незаконно выделяли из бюджета субсидии некоммерческому «Фонду капитального ремонта», но делали это для оплаты услуг коммерческой фирмы «Социальные гарантии» — в нарушение Жилищного кодекса. Ущерб Астраханской области от таких «соцгарантий» превысил 47 млн рублей. Еще один криминальный эпизод связан со строительством квартир в регионе: чиновники, зная, что работы не завершены, досрочно подписывали акты об их выполнении. Более того, в программу переселения не попали жители нескольких аварийных домов.
Евкуров приступил к работе
Тем временем экс-глава Ингушетии приступил к новой работе. В Минобороны сообщили, что Юнус-Бек Евкуров теперь занимается безопасностью авиации и боевой подготовкой ВС РФ. Напомним, что политик более 10 лет возглавлял Республику Ингушетия, но в конце июня подал в отставку. На прошлой неделе президент России Владимир Путин назначил его заместителем министра обороны Сергея Шойгу. К слову, сам Евкуров заявил, что в интересах страны готов выполнять задачи абсолютно в любой сфере.
Террористы в Ростовской области
В Ростовской области предотвратили серию терактов. Сотрудники ФСБ задержали двух участников запрещенной в России организации «Исламское государство». В своей квартире боевики припасли взрывчатку и детонаторы. При задержании злоумышленники были немногословны. Объяснить, откуда в их квартире взялись боеприпасы, не смогли. В ячейке готовили нападения на полицейских и серию взрывов в общественных местах. Спецслужбы искали боевиков с прошлого года. В 2018-м в ФСБ вышли на след главаря банды. Он попытался скрыться от силовиков на автомобиле. На требование остановиться бандит открыл стрельбу, при ответном огне в машине произошел взрыв. Боевик погиб. Сейчас на двух участников банды заведены уголовные дела.
Задымление самолета в Шереметьево
Очередной инцидент с Boeing произошел в Шереметьево в ночь на 19 июля. Самолет рейса «Москва — Ереван» экстренно прекратил взлет. В салоне произошло задымление. На борту авиакомпании Nordwind в этот момент находились 173 пассажира. Их эвакуировали по надувным трапам. Пострадали восемь человек, двое из них находятся в больнице.
«Летели в Ереван, самолет начал разгон, и резко салон задымился. Задымился жестко. Все начали паниковать, орать, кричать. Пилот молодец: быстро среагировал и остановил вовремя самолет. Далее аварийные выходы открылись, все вовремя эвакуировались. Пожарные прибыли вовремя. Нас привезли обратно в аэропорт, накормили и напоили», — рассказывает пассажир опасного рейса Оганес.
Через некоторое время пассажиры отправились в Ереван другим рейсом. Росавиация создала комиссию для расследования инцидента.
Строительство Крымского ж/д моста
Крымский мост готовится к пуску поездов. 18 июля строители полностью завершили укладку рельсов. Две бригады со стороны Керчи и Тамани сомкнули конструкцию под сводом арки. Железнодорожный мост — масштабный проект! Об этом говорят и цифры. Только рельсов сюда завезено почти пять тысяч тонн, а шпал более 76 тысяч штук. На объекте работают пять тысяч инженеров и рабочих. Им предстоит сделать еще немало. К примеру, установить железнодорожную автоматику, шумозащитные экраны, провести освещение. Но обещают — успеют все сделать в срок. Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре этого года. Специальные технологии сделают ход движения плавным и почти бесшумным. Его уже назвали «бархатным». О безопасности здесь подумали в первую очередь. Мост планируется оборудовать сканерами. Они позволят просвечивать вагоны, определять тип груза и его массу.
«Канатка» между Россией и Китаем
И еще один масштабный проект воплощается в жизнь. Канатная дорога соединит Россию и Китай. 18 июля началось ее строительство. Переправа пройдет над рекой Амур между городами Благовещенск и Хэйхэ. Ее длина — 973 метра. Согласно проекту, у «канатки» будет четыре линии, по ним смогут перемещаться вагоны вместимостью 60 человек. Курсировать фуникулеры будут каждые 15 минут. По плану, их запуск состоится во второй половине 2022 года.
«Проект сложный. Почему? Потому что такого проекта в мире нет, чтобы пересечение границы было по канатной дороге. У нас в РФ по регламентам даже такого вида транспорта нет. Мы внимательно следим и будем оказывать поддержку этому проекту. В прошлом году с китайской в стороны в Благовещенск приехали около 100 тысяч туристов. С помощью этого проекта мы сможем на порядок увеличить количество туристов, которые посетят Россию и можем отправить своих туристов в Китай», — заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.