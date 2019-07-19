Названа сумма пособия для безработых в России в 2020 году

Москва, 19 июля. Минтруд РФ решил не увеличивать размер пособия по безработице в 2020 году. Согласно проекту постановления, подготовленному ведомством, минимальный размер выплат составит 1,5 тыс. рублей.

Максимальный размер пособия установлен в размере 8,5 тыс. рублей. Размер пособия по безработице для лиц пенсионного возраста составит 11 тысяч 280 рублей.

Напомним, минимальный и максимальный размер пособия по безработице был повышен с 1 января текущего года. В 2020 году показатели останутся неизменными.

Как сообщала ранее НСН, в июне этого года показатель безработицы в РФ обновил исторический минимум и составил 4,4%. 17 июля в Минтруда заявили, что в 2018 году году в качестве безработных были зарегистрированы 1,4 миллиона граждан, а это почти на 10% меньше, чем в 2017 году.

При этом в 2020 году по прогнозу министерства, численность безработных в России может увеличиться в 1,6 раза за счет граждан предпенсионного возраста, отмечает «Ридус».

По прогнозам ведомства, среднемесячная численность официально зарегистрированных безработных с 2020 по 2022 год составит свыше 150 тысяч человек, в то время как в январе — июне этого года данный показатель составлял всего 92 тысячи человек.

К слову, в соседней Финляндии в феврале этого года завершили двухлетний эксперимент по выплате гарантированного пособия безработным. Норма об установлении гарантированного базового дохода начала действовать в Суоми с начала 2017 года, уточняет Infox.

По словам руководителя эксперимента Охто Каннинена, среди тех, кто получал обычное пособие по безработице, выявили больше симптомов стресса. У получателей базового дохода оказалось «меньше проблем с концентрацией внимания и со здоровьем в целом».