Эксперт назвал «металлоломом» списанные корабли из Польши, которые покупает Украина

Украина планирует закупить у Польши списанные ракетные катера ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ. Представители Военно-морских сил страны уже осмотрели технику, сообщает источник «Украинского милитаристского портала».

Катера, которые состояли на балансе польской армии с конца 1980-х годов, были списаны в 2013 году. Впоследствии их передали агентству военного имущества и выставили на продажу.

Украина закупает у Польши «металлолом», считает военный эксперт, редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков.

«Понятное дело, что металлолом стоит дешевле, чем новые корабли. Они также закупают у американцев корабли береговой охраны и пытаются сформировать собственный флот. В принципе, такого рода прецеденты наблюдались и в Прибалтике, когда они формировали собственные военно-морские силы. Вся военно-морская техника, которую они получили, это были списанные корабли из арсеналов НАТО. Разные страны им предоставляли корабли, которые еще некоторое время могут изображать из себя флот великой державы. Я думаю, то же самое произойдет с кораблями, которые сейчас закупает Украина. Дело в том, что собственная военная промышленность на Украине в глубоком упадке. Таким образом, они получат то, что есть, и попытаются адаптировать под свои нужды. Они их покрасят, и будут говорить: «Какой у нас великий флот». Но, как говорится, какая держава, такой и флот», — заявил военный эксперт.

Катера проекта 1241РЭ строились на советских заводах с 1979 года. Водоизмещение катеров проекта 1241РЭ составляет 455 тонн при длине 57 метров, ширине 10,2 метра и осадке 2,5 метра. Новые катера могли развивать скорость до 42 узлов, а автономность их плавания составляла десять суток.

В распоряжении ВМС Украины было четыре катера проекта 1241, которые достались Киеву после раздела Черноморского флота СССР. В 2012 году два таких катера были списаны, а оставшиеся два после воссоединения Крыма с Россией остались на территории полуострова.