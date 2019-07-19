В ДНР ликвидировали около 110 тыс. неразорвавшихся украинских снарядов

Донецк, 19 июля. Саперы Донецкой народной республики с начала вооруженного конфликта ликвидировали около 110 тыс. неразорвавшихся украинских снарядов. Такие данные обнародовало в пятницу МЧС ДНР.

«Всего с начала конфликта обезврежено более 109 тыс. единиц боеприпасов, с начала года — более 3,7 тыс. единиц», — пояснили агентству РИА Новости в министерстве.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу. Власти ДНР, тем не менее, рассчитывают на то, что Киев ответственно подойдет к выполнению взятых на себя обязательств и не сорвет режим прекращения огня.