Меркель хочет улучшить отношения с Россией

Берлин, 19 июля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что правые и популистские партии в Европе якобы «пользуются поддержкой» России, что вызывает у нее обеспокоенность. При этом политик на пресс-конференции в Берлине заявила, что хотела бы хороших отношений с Москвой.

«Мы все видели неоднократно, что правые партии, популистские партии получали поддержку России. Это вызывает обеспокоенность у нас, но я продолжу работать над улучшением отношений с Россией», — сказала канцлер, ее выступление транслировали немецкие СМИ.

Такое заявление Меркель сделала, отвечая на вопрос о якобы «российском финансировании» итальянской популистской партии «Лига» Маттео Сальвини.

«Я, конечно, слышала об этом, но считаю, что прояснить эту ситуацию должны итальянские власти, возможно, парламент или другие», — уточнила канцлер ФРГ.

Очевидно, причиной для комментария Меркель стал материал портала Buzzfeed. Журналисты представили расшифровку встречи представителей главы МВД Италии Сальвини с некими россиянами, которая якобы состоялась в Москве осенью прошлого года. В беседе затрагивалась тема финансирования «Лиги» через поставки российской нефти.

Сам Сальвини информацию СМИ о якобы «российском финансировании» опроверг и подчеркнул, что не брал у Москвы «ни рубля, ни литра водки». Политик обратил внимание, что уже обращался в суд по этому вопросу и готов сделать это снова.

Стоит отметить, что это далеко не первые нападки в адрес возглавляемой Сальвини партии, подобные заявления высказывались и ранее. Так, в феврале в итальянской прессе L'Espresso появились сообщения, в которых утверждалось со ссылкой на слова американского трейдера Джорджа Сороса, что «Лига» якобы получает «российское финансирование». После этого вице-премьер Сальвини заявил, что его партия никогда не получала денег из России.

Также и официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал выяснить, на чем основывались утверждения L'Espresso. Официальный представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус при этом заявил, что сообщения издания о «секретных переговорах» политика с Сальвини также не соответствуют действительности.

Вице-премьер также указывал, что скандал, разгоревшийся из-за упоминания газетой «российского финансирования» на фоне майских выборов в Европарламент, закончится так же, как и провальное расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера, который за почти два года так и не смог доказать «вмешательство» Москвы в электоральные процессы в 2016 году.