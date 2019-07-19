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Пресс-секретарь главы Чувашии рассказал правду о госпитализации начальника

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Пресс-секретарь главы Чувашии рассказал правду о госпитализации начальника

Москва, 21 июня. Глава Чувашии Михаил Игнатьев попал в больницу в Петербурге, но госпитализация не была экстренной. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Олег Сидоров.

«Глава в отпуске, проходит плановое медицинское обследование. Все в порядке с его здоровьем. В Петербурге, пользуясь случаем, решил пройти обследование», — заявил он в комментарии ТАСС.

Кроме того, Сидоров заметил, что его начальник вообще очень спортивный человек.

Как уточняет газета «Комсомольская правда в Петербурге», в СМИ появлялась информация, что 57-летний Игнатьев находится в Мариинской больнице с подозрением на инфаркт, и его якобы поместили в палату интенсивной терапии.

По данным Пятого канала, в Петербурге Игнатьев принимал участие в российско-белорусском форуме регионов, который завершился 18 июля.

 

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