Патрушев оценил работу Беглова по обеспечению системы безопасности в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 июля. Директор ФСБ России и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев высоко оценил работу главы Петербурга Александра Беглова по обеспечению Северной столицы системами безопасности. По его мнению, опыт Санкт-Петербурга интересен и другим регионам.

На заседании Совета безопасности Беглов рассказал о распространении новых технологий, которые обеспечивают безопасность горожан.

«Что касается программы «Безопасный город»: она интересна не только для Петербурга, но и многих городов, населенных пунктов России. Мне говорят, что в Петербурге создана эффективная система. Меня интересует, в чем заключается эта эффективность и можно ли этот опыт распространить на другие регионы», — цитируют слова Николая Патрушева «Невские новости».

По словам Александра Беглова, в Петербурге установлено около 35 тысяч видеокамер. Глава города также отметил, что в 2019 году было заложено около 2,5 миллиарда рублей на систему «Безопасный город».

Как сообщает издание, до конца 2019 года в Петербурге будет создана единая с Ленинградской областью служба «112». По словам Беглова, этот проект очень важен, так как город и область связывает совместная транспортная инфраструктура. В качестве примера он привел работу санавиации и закупку новых вертолетов для оказания оперативной помощи жителям Ленобласти.