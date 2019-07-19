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Путин отметил талант и многогранность Ширвиндта

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Путин отметил талант и многогранность Ширвиндта

Москва, 19 июля. Президент России Владимир Путин поздравил актера театра и кино, художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта с 85-летием. Поздравление артисту опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер отметил талант и многогранность режиссера.

«Вы пользуетесь высоким профессиональным признанием и искренними симпатиями зрителей», — говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что Ширвиндту блестяще удается совмещать руководство театром, работу на сцене, съемки в кино, преподавание в Театральном институте имени Бориса Щукина, активное участие в общественной деятельности, сообщила «Газета.ру».

«Вы все успеваете и все делаете на «отлично», продолжая легендарные традиции, заложенные основателями российской театральной школы», — подчеркнул глава российского государства.

Народный артист РСФСР празднует 19 июля свой день рождения, отметила «Культуромания». На счету актера несколько десятков картин. С 2000 года он занимает должность худрука Московского академического театра сатиры.

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Источник: Пресс-служба президента России
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