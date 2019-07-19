Стали известны детали трансфера Шюррле в российский клуб

Москва, 19 июля. Переход полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле в российский клуб обойдется примерно в 15 миллионов евро, сообщили источники Федерального агентства новостей.

По словам источника ФАН, именно такую сумму планирует выручить немецкий клуб за 28-летнего игрока сборной Германии. Сообщается, что в услугах Шюррле заинтересованы «Локомотив» и «Спартак». Кроме того, возможен вариант с трансфером футболиста в «Динамо», поскольку бело-голубые ищут игрока на данную позицию. Сам футболист рассчитывает получить пятилетний контракт с окладом в три миллиона евро за год.

Шюррле выступает за «Боруссию» с лета 2016 года, куда он перешел из «Вольфсбурга» за 30 миллионов евро. В прошлом сезоне дортмундцы отпустили футболиста в аренду в английский «Фулхэм», за который немец провел 24 матча в Премьер-лиге и забил 6 мячей. По оценкам transfermarkt.de, цена игрока составляет порядка 12 миллионов евро.