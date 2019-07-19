Путин осмотрел пострадавшую от паводка Иркутскую область. События дня. ФАН-ТВ

Иркутская область возвращается в прежнее русло. Правда, работ в городах и селах предстоит немало. Ликвидацию последствий паводка 19 июля обсуждают в Братске. На совещание прибыл президент России Владимир Путин . Глава государства посетил пострадавшие районы, побывал в пунктах временного размещения. На поддержку пострадавших правительство выделило 14 млрд рублей. Более трех миллиардов пойдут на капитальный ремонт домов. Остальные средства — на помощь тем, кто и вовсе остался без крова. Напомним, большая вода пришла в Иркутскую область в конце июня. Подтопленными оказались 107 населенных пунктов и 11 тысяч жилых домов. Несмотря на то, что непогода уходит из региона, в области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

«Если бы сотрудники ФСБ не выполнили свой долг и не задержали нарушителей российского законодательства, которые несанкционированно пересекли границу РФ в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, тогда бы они встали на путь государственной измены. <…> Это даже аморально вводить против них санкции за исполнение ими служебных обязанностей», — убежден первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

Новые санкции против России предложили ввести в Конгрессе США. Ограничения коснутся 24 человек. В основном, это сотрудники Службы безопасности. Поводом для обновления черного списка стал прошлогодний инцидент на Керченском проливе. Тогда украинские моряки зашли в российские территориальные воды. На требование остановиться они никак не реагировали и совершали опасные маневры. Моряков задержали. В США отмечают, что отменят санкции только после освобождения украинцев. При этом саму провокацию Штаты назвали «неспровоцированным опасным нападением». Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал сомнительный проект.

Обмен Вышинского на Сенцова

Киев готов обменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что в дальнейшем Киев рассчитывает получить «всех своих политзаключенных». Равноценный ли обмен? Давайте вспомним, что вменяют задержанным. Руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского заключили под стражу год назад. Его обвинили в госизмене и поддержке республик Донбасса. Якобы, он шпионил и помогал иностранцам. Олега Сенцова же осудили в России за терроризм. Он планировал устроить серию терактов в Крыму. Мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы. По мнению российского сенатора от Крыма Сергея Цекова, Киев уже давно должен освободить Вышинского. Ведь доказательств его вины так никто и не нашел.

«Что касается Олега Сенцова, то он вел подрывную работу в Крыму: пытался организовать теракты против конкретных организаций, в частности, против Русской общины Крыма, которую я возглавлял, пытался поджечь здание, в котором она располагается, пытался устроить провокацию против крымского отделения «Единой России». Сенцов признан виновным и осужден за терроризм», — подчеркивает сенатор.

Состоится ли обмен? Узнаем об этом в ближайшее время. Добавим, в Кремле уже подчеркивали, что освобождение Вышинского станет первым шагом к нормализации отношений Москвы и Киева.