Эксперты составили топ-10 городов РФ по числу праворульных автомобилей

Москва, 19 июля. Составлен топ-10 российских городов, которые лидируют по количеству легковых автомобилей с правым рулем. Рейтинг представили эксперты аналитического агентства «Автостат».

По данным аналитиков, на начало 2019 года в России насчитывалось более 3,3 миллиона праворульных «легковушек». Такие автомобили составляют 8% от числа всех легковых машин нашей страны.

Больше всего «праворулек» зарегистрировано во Владивостоке. Популярность этого типа автомобилей в административном центре Приморского края обусловлена находящейся неподалеку Японией, из которой доставляются такие машины. Всего жители Владивостока поставили на учет 255,8 тысячи праворульных авто.

На втором месте рейтинга оказался Новосибирск. Жители этого города зарегистрировали 144,2 тысячи легковых машин с правым рулем. На третьей строчке расположился Хабаровск с результатом 111,1 тысячи «праворулек».

Также в топ-10 городов РФ по количеству праворульных легковых автомобилей вошли Красноярск (93,7 тысячи штук), Иркутск (75,7 тысячи экземпляров), Уссурийск (65,8 тысячи автомобилей), Находка (65,4 тысячи машин), Петропавловск-Камчатский (58,1 тысячи штук), Омск (54,7 тысячи автомобилей) и Чита (50,4 тысячи экземпляров). Аналитики отмечают, что в остальных российских городах количество автомобилей с правым рулем не превышает 50 тысяч штук.

Также эксперты распределили названные выше города по доле машин с правым рулем среди всех автомобилей. В этом списке Находка попала на первое место. Оказалось, что 86,8% всех зарегистрированных в этом городе автомобилей имеют правый руль. На втором месте расположился Владивосток с результатом 82,8% автомобилей, а третью строчку занял Уссурийск (81,6% машин).

Ранее сообщалось, что в Россию запретили ввозить некоторые праворульные автомобили. Ограничения коснулись спецтехники, рефрижираторов, самосвалов а также машин, имеющих более восьми посадочных мест.