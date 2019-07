Священник изгнал злых духов из парламента США после осуждающей Трампа резолюции

Вашингтон, 19 июля. Священник-иезуит Пэт Конрой, который является капелланом Палаты представителей США, провел обряд изгнания темных духов из американского парламента. Об этом сообщает американский телеканал CSPAN, выкладывая видео молитвы Конроя.

Позже Конрой признался, что на идею провести необычный обряд экзорцизма в стенах Палаты представителей его надоумила резолюция парламентариев, осуждающая «расисткие выказывания» президента США Дональда Трампа. За нее проголосовали 240 человек, против — 187.

Речь идет о недавнем твите Трампа, в котором тот раскритиковал некоторых «прогрессивных» женщин-демократов. Глава государства отметил, что эти дамы прибыли в США из «самых коррумпированных стран», правительства которых представляют собой «полную катастрофу», а теперь пытаются учить жить «самую сильную и великую нацию в мире». При этом Трамп не указывал, о каких конкретно парламентариях идет речь и какие страны он имеет в виду.

Тем не менее, несколько женщин-конгрессменов приняли заявление на свой счет и успели возмутиться. Они заявили, что присягнули Соединенным Штатам, и только это должно волновать президента.

Отметим, что это далеко не первый конфликт, который возникает между Трампом и его оппонентами из леволиберального крыла. Президента США, в частности, регулярно обвиняют в сексизме, расизме и нетерпении к мигрантам.

House Chaplain Pat Conroy’s opening prayer: "This has been a difficult and contentious week in which darker spirits seem to have been at play in the people's house. In Your most holy name, I now cast out all spirits of darkness from this chamber, spirits not from You." pic.twitter.com/DleRYUtLWV