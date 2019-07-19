Священник изгнал злых духов из парламента США после осуждающей Трампа резолюции

Вашингтон, 19 июля. Священник-иезуит Пэт Конрой, который является капелланом Палаты представителей США, провел обряд изгнания темных духов из американского парламента. Об этом сообщает американский телеканал CSPAN, выкладывая видео молитвы Конроя.

«Это была сложная и сварливая неделя, во время которой темные духи, похоже, играли в Палате. Твоим святым именем я изгоняю этих духов тьмы из Палаты», — заявил священник.

Позже Конрой признался, что на идею провести необычный обряд экзорцизма в стенах Палаты представителей его надоумила резолюция парламентариев, осуждающая «расисткие выказывания» президента США Дональда Трампа. За нее проголосовали 240 человек, против — 187.

Речь идет о недавнем твите Трампа, в котором тот раскритиковал некоторых «прогрессивных» женщин-демократов. Глава государства отметил, что эти дамы прибыли в США из «самых коррумпированных стран», правительства которых представляют собой «полную катастрофу», а теперь пытаются учить жить «самую сильную и великую нацию в мире». При этом Трамп не указывал, о каких конкретно парламентариях идет речь и какие страны он имеет в виду.

Тем не менее, несколько женщин-конгрессменов приняли заявление на свой счет и успели возмутиться. Они заявили, что присягнули Соединенным Штатам, и только это должно волновать президента.

Отметим, что это далеко не первый конфликт, который возникает между Трампом и его оппонентами из леволиберального крыла. Президента США, в частности, регулярно обвиняют в сексизме, расизме и нетерпении к мигрантам.