В РФ ответили на заявление Пентагона о российско-китайском военном сотрудничестве

США обеспокоены сближением России и Китая в военной сфере. Об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования адмирал Филипп Дэвидсон. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал страхи Вашингтона.

Выступая на ежегодном форуме по безопасности в Аспене, Дэвидсон обратил внимание на активное развитие военного присутствия России на Дальнем Востоке, особенно — на море. По словам представителя Пентагона, российские баллистические ракеты и подлодки на Дальнем Востоке являются «угрозой самому существованию США».

Кроме того, американский адмирал выразил опасения в связи с «усилением оперативного сотрудничества между Россией и Китаем», приведя в пример участие китайских военных в учениях Минобороны РФ «Восток-2018». Дэвидсон также отметил, что, когда российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС недавно совершили полет над Тайванем, Пекин промолчал.

«Китай не выражал протеста по этому поводу, хотя Китай выражает протест всем остальным странам на планете, которые совершают подобные вещи. Это заставляет думать, что у них было молчаливое одобрение Китая», — сказал глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

Он добавил, что американцы не хотят, «чтобы Россия и Китай вместе противостояли международному порядку, предполагающему свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион, а также мировому порядку в целом».

«Заявление о том, что военное присутствие России на Дальнем Востоке угрожает США, звучит достаточно странно. Потому что Дальний Восток — это часть российской территории, на которой мы можем вести любые виды военной активности и развивать военную инфраструктуру для обороны и безопасности нашей страны. Я бы сказал, что заявление представителя Пентагона достаточно наглое. Почему-то американские высокопоставленные военные считают, что Дальний Восток — это зона интересов и влияния США, в то время как это Россия», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей Игорь Коротченко.

Что же касается российско-китайского сотрудничества, то, по словам военного эксперта, два суверенных государства, два постоянных члена Совбеза ООН вправе самостоятельно определять, в каком формате и как им сотрудничать.