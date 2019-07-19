Брод распек поддержавшего оппозицию члена СПЧ за отсебятину

Требование профессора ВШЭ Ильи Шаблинского о регистрации кандидатов от оппозиции на выборах в Москве, которое он сделал от имени СПЧ, не было согласовано с Советом. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.

Он рассказал, что ранее на сайте Совета был размещен текст Шаблинского, в котором тот от имени комиссии по избирательным правам призвал зарегистрировать кандидатов в депутаты Мосгордумы от оппозиции.

«Проблема в том, что СПЧ не выносил на обсуждение это заявление. Это его личная инициатива, — пояснил Александр Брод. — СПЧ всегда выступал и выступает за честные выборы, за противодействие фальсификациям и правовой подход в оценке всех проблем, которые возникают в ходе выборов».

В свою очередь, оппозиционные кандидаты в Мосгордуму не готовы идти до конца по пути закона, считает собеседник ФАН.

«Оппозиция не использовала все правовые ресурсы для обжалования своего несогласия в том, что кандидаты не были зарегистрированы», — констатировал правозащитник.

Недовольные результатами кандидаты могут обратиться в вышестоящие избирательные комиссии или судебные инстанции, пояснил Брод. Также были запланированы встречи кандидатов с председателем ЦИК Эллой Памфиловой.

«Устраивать несанкционированные митинги в Москве, нарушать общественный порядок… Это не красит оппозицию», — убежден правозащитник.

По его словам, Совет по правам человека уже обращался в Мосгоризбирком по вопросам, связанным с подписями кандидатов, и получил необходимые разъяснения его председателя Валентина Горбунова. Именно поэтому появление текста Шаблинского так возмутило правозащитника.

«Текст выдается за заявление комиссии СПЧ по избирательным правам. Но этот текст на обсуждение и голосование не выносился и является личным мнением Шаблинского», — распек коллегу собеседник ФАН.

Кроме того, отсебятина Шаблинского абсурдна по содержанию, считает Брод.

«Он пишет о том, что Мосгоризбирком должен зарегистрировать тех кандидатов, которые набрали необходимое количество подписей, — пояснил член СПЧ. — Но этот этап уже состоялся, и те, кто не вызывал вопросов у Мосгоризбиркома, и так были зарегистрированы».

Относительно же незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы имеется четкая и обоснованная позиция избирательной комиссии, отметил Брод.

«Они имеют большое количество недостоверных подписей, не были собраны необходимые документы, есть мертвые души среди подписантов их списков, иные нарушения, — перечислил правозащитник. — Если кто-то и не согласен с этим решением, они могут обжаловать его в вышестоящих комиссиях или судебных инстанциях».

При этом отказано в регистрации было не только представителям оппозиции, но и многим другим кандидатам, в том числе спортсменам, артистам, политикам из различных партий, напомнил член СПЧ.

«Печально, что на сайте совета был опубликован текст, который ввел в заблуждение СМИ и пользователей сайта. Комиссия по этике совета должна разобраться с этим заявлением, которое выдается за позицию постоянной комиссии СПЧ», — резюмировал Александр Брод.

Ранее в Москве прошел несанкционированный митинг в поддержку регистрации «независимых» кандидатов. В ходе митинга его участники намеренно провоцировали сотрудников полиции. Однако собрать большое количество своих сторонников либералам так и не удалось.