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Брод распек поддержавшего оппозицию члена СПЧ за отсебятину

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Брод распек поддержавшего оппозицию члена СПЧ за отсебятину

Требование профессора ВШЭ Ильи Шаблинского о регистрации кандидатов от оппозиции на выборах в Москве, которое он сделал от имени СПЧ, не было согласовано с Советом. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.

Он рассказал, что ранее на сайте Совета был размещен текст Шаблинского, в котором тот от имени комиссии по избирательным правам призвал зарегистрировать кандидатов в депутаты Мосгордумы от оппозиции.

«Проблема в том, что СПЧ не выносил на обсуждение это заявление. Это его личная инициатива, — пояснил Александр Брод. — СПЧ всегда выступал и выступает за честные выборы, за противодействие фальсификациям и правовой подход в оценке всех проблем, которые возникают в ходе выборов».

В свою очередь, оппозиционные кандидаты в Мосгордуму не готовы идти до конца по пути закона, считает собеседник ФАН.

«Оппозиция не использовала все правовые ресурсы для обжалования своего несогласия в том, что кандидаты не были зарегистрированы», — констатировал правозащитник.

Недовольные результатами кандидаты могут обратиться в вышестоящие избирательные комиссии или судебные инстанции, пояснил Брод. Также были запланированы встречи кандидатов с председателем ЦИК Эллой Памфиловой

Брод распек поддержавшего оппозицию члена СПЧ за отсебятину

«Устраивать несанкционированные митинги в Москве, нарушать общественный порядок… Это не красит оппозицию», — убежден правозащитник.

По его словам, Совет по правам человека уже обращался в Мосгоризбирком по вопросам, связанным с подписями кандидатов, и получил необходимые разъяснения его председателя Валентина Горбунова. Именно поэтому появление текста Шаблинского так возмутило правозащитника.

«Текст выдается за заявление комиссии СПЧ по избирательным правам. Но этот текст на обсуждение и голосование не выносился и является личным мнением Шаблинского», — распек коллегу собеседник ФАН. 

Кроме того, отсебятина Шаблинского абсурдна по содержанию, считает Брод. 

«Он пишет о том, что Мосгоризбирком должен зарегистрировать тех кандидатов, которые набрали необходимое количество подписей, — пояснил член СПЧ. — Но этот этап уже состоялся, и те, кто не вызывал вопросов у Мосгоризбиркома, и так были зарегистрированы».

Относительно же незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы имеется четкая и обоснованная позиция избирательной комиссии, отметил Брод.

Брод распек поддержавшего оппозицию члена СПЧ за отсебятину

«Они имеют большое количество недостоверных подписей, не были собраны необходимые документы, есть мертвые души среди подписантов их списков, иные нарушения, — перечислил правозащитник. — Если кто-то и не согласен с этим решением, они могут обжаловать его в вышестоящих комиссиях или судебных инстанциях». 

При этом отказано в регистрации было не только представителям оппозиции, но и многим другим кандидатам, в том числе спортсменам, артистам, политикам из различных партий, напомнил член СПЧ.

«Печально, что на сайте совета был опубликован текст, который ввел в заблуждение СМИ и пользователей сайта. Комиссия по этике совета должна разобраться с этим заявлением, которое выдается за позицию постоянной комиссии СПЧ», — резюмировал Александр Брод.

Ранее в Москве прошел несанкционированный митинг в поддержку регистрации «независимых» кандидатов. В ходе митинга его участники намеренно провоцировали сотрудников полиции. Однако собрать большое количество своих сторонников либералам так и не удалось.

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