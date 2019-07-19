Глава МИНУСКА обсудил выполнение Хартумского соглашения с местными властями ЦАР

Банги, 19 июля. Глава Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) Манкер Ндиай посетил город Берберати на юго-западе Центральноафриканской Республики в рамках рабочей поездки.

Ндиай обсудил с представителями местных властей вопросы реализации Хартумского соглашения, которое было подписано в январе текущего года при посредничестве России. ООН продолжает следить за выполнением соглашения политическими силами ЦАР.

В январе текущего года на конференции в Хартуме министры, депутаты парламента и лидеры 14 вооруженных группировок ЦАР подписали соглашение, направленное на стабилизацию ситуации в стране.

Ранее, выступая на пресс-конференции, Ндиай подчеркнул, что реализация соглашения успешно продолжается, несмотря на некоторые нарушения. Глава МИНУСКА призвал население не отчаиваться и поддерживать этот процесс.